V Bejrutu odpoved Parade ponosa v zameno za izpustitev organizatorja

Kljub liberalnejši družbi v Libanonu pripadniki LGBT-ja diskriminirani

16. maj 2018 ob 18:00

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Potem ko je lani postal Libanon prva arabska država s Parado ponosa, so letos oblasti prisilile organizatorja, da je dogodek odpovedal.

Organizator Parade ponosa v Bejrutu Hadi Damien je sporočil, da so pripadniki varnostnih sil v torek zvečer prišli na predstavo in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer so ga zaslišali in zadržali čez noč. Kot je pojasnil, je moral v zameno za izpustitev na prostost podpisati zavezo, da bo odpovedal prihodnje dogodke v okviru tedna Parade ponosa, ki se je začel 12. maja in bi se moral končati 20. maja.

Če ne bi podpisal zaveze, so mu po njegovih besedah zagrozili, da bo moral pred preiskovalnega sodnika na podlagi členov zakona, ki se nanašajo na spodbujanje nemoralnosti in kršitve javne morale z usklajevanjem dejavnosti. Po nasvetu odvetnika je Damien podpisal zavezo.

Libanonski zakoni prepovedujejo "nenaravne" spolne odnose, a brez pojasnil, zato so pogosto uporabljeni za kriminalizacijo homoseksualnosti.

Napredek, a še naprej diskriminacija

Čeprav je Libanon liberalnejši od večine drugih arabskih držav, pa se geji, lezbijke, biseksualci in transseksualci vseeno spoprijemajo z diskriminacijo.

Damien je pozneje povedal, da je javni tožilec prejel program Parade ponosa v arabščini, ki pa je bil popolnoma izkrivljen, saj je dogodke prikazoval kot razuzdane in v nasprotju z zakoni, pri tem pa za pripadnike LGBT-skupnosti uporabljal zaničljive izraze.

Izvršna direktorica libanonske organizacije za pravice pripadnikov LGBT Geva Samhat je za Reuters povedala, da se številne organizacije za človekove pravice v Libanonu spoprijemajo s takimi pritiski.

"Za nas ni to nič novega," je dejala vodja organizacije Halem, a dodala, da je bil od začetkov gibanja LGBT pred dvajsetimi leti vseeno storjen velik napredek.

G. V.