V Belo hišo kot prva tuja državnica prihaja britanska premierka

V luči brexita v ospredju krepitev gospodarskega sodelovanja

27. januar 2017 ob 07:57

Washington - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May bo kot prva tuja državnica obiskala novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Voditelja se bosta pogovarjala o medsebojnem dogovoru glede trgovine, sodelovanja na področju varnosti in prihodnosti zveze NATO.

Kljub očitnemu nestrinjanju v nekaterih zadevah, kot je na primer zbiranje podatkov z metodo mučenja, obe strani upata na okrepitev sodelovanja v prihodnosti. Mayeva se je v pogovoru z britanskimi novinarji pred odhodom v ZDA pošalila, da se nasprotja včasih privlačijo. Velika Britanija si ob brexitu, ki ga je Trump glasno podprl, želi ohranjati dobre odnose z ZDA in "obnoviti poseben odnos med državama", kot pravi premierka.

Na srečanju v Beli hiši, ki naj bi trajalo dobro uro, se bosta državnika pogovarjala o britansko-ameriškem trgovinskem sodelovanju in deregulaciji finančnih trgov ter možnostih sodelovanja na področju varnosti. Dotaknila se bosta tudi terorizma in prihodnosti zveze NATO.

Že v četrtek je britanska premierka v ameriškem senatu nagovorila republikance. Izpostavila je slabosti preteklih skupnih vojaških intervencij in napovedala spremembe v britanski zunanji politiki, vendar se je hkrati zavzela za vojaško sodelovanje držav, ko bo to potrebno.

"Graditi moramo odnose, sisteme in procese, ki prej kot konflikt omogočajo sodelovanje. To bo našim zaveznicam, ki mejijo na Rusijo – še posebej po nezakoniti priključitvi Krima – zagotavljalo, da njihova varnost ni vprašljiva. Ne smemo ogroziti svoboščin, ki sta jih v Vzhodno Evropo prinesla Reagan in Thatcherjeva ter jih prepustiti vplivom predsednika Putina," je po poročanju Guardiana povedala Mayeva.

To je zagotovo močno sporočilo za Trumpa, ki je zvezo NATO označil za zastarelo, ameriške obveščevalne agencije pa so razkrile, da naj bi se Rusija vmešavala v ameriške predsedniške volitve, kar je Trump označil za neresnico.

V soboto telefonski pogovor Trump in Putin?

Ameriški mediji ob tem poročajo, da naj bi Trump in Putin v soboto govorila po telefonu, v Kremlju pa so za zdaj potrdili možnost telefonskega pogovora. Putin in Trump sta sicer po telefonu že govorila novembra, po Trumpovi zmagi, in se zavzela za normalizacijo odnosov med državama. Ameriški predsednik je že večkrat poudaril, da si želi izboljšati odnose z Rusijo, ki so zdaj na najnižji ravni po koncu hladne vojne.

J. R.