V Beogradu slavil Vučić

V Beogradu bo lista Aleksandra Vučića lahko vladala sama

V skupščino so se uvrstile le štiri stranke

5. marec 2018 ob 12:34

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Na volitvah v beograjsko mestno skupščino je največ glasov dobila lista Srbske napredne stranke (SNS) predsednika Srbije Aleksandra Vučića - Ker imamo radi Beograd, ki je po preštetih glasovih z 72 odstotkov volišč dobila 45,6 odstotka podpore. V mesto skupščino se je uspelo uvrstiti še trem strankam.

Vučićeva lista bo imela v beograjski mestni skupščini 64 mandatov. Na drugem mestu je lista nekdanjega vodje opozicijske Demokratske stranke in beograjskega župana med letoma 2008 in 2013 Dragana Đilasa Beograd odloča, ljudje zmagujejo, ki je prejela 18,7 odstotka glasov podpore oziroma 26 mandatov. Sledita listi Aleksandar Šapić - Župan zmaguje z 8,3 odstotka glasov oziroma 11 mandati ter zunanjega ministra Ivice Dačića - SPS - Dragan Marković Palma - JS s 6,3 odstotka glasov podpore ali devetimi mandati.

SNS je v Beogradu dosegel najboljši izid med vsemi strankami v zgodovini in bo po volitvah lahko sama oblikoval mestno oblast.

Poleg Beograda so volitve potekale tudi v Sevojnu, Boru in Aranđelovcu, kjer je prav tako prepričljivo zmagal SNS.

Vučić je že v nedeljo po objavi prvih izidov dejal, da se je na volitvah pokazal "resničen in demokratičen obraz" Srbije, kljub grožnjam in pritiskom nekaterih, da bi zrušili ta proces. Dodal je, da je rok za prvo seje mestne skupščine 15 dni, nato pa še mesec dni za izvolitev novega beograjskega župana. "Vse skupaj pomeni, da bo župan znan v 47 do 52 dneh," je še dejal Vučić.

Direktor oddelka za raziskave javnega mnenja Isos Marko Uljarević je presodil, da so izidi volitev v Beogradu pokazali, da meščani želijo kontinuiteto in da so delo mestne uprave ocenili pozitivno.

A. P. J.