V BiH razbili mrežo tihotapcev migrantov

Med osumljenci državljani BiH, Hrvaške in Turčije

22. marec 2017 ob 15:12

Sarajevo - MMC RTV SLO/STA

V BiH so v okviru mednarodne policijske operacije razbili mrežo tihotapcev migrantov. Pri tem so aretirali šest oseb.

Mreža je iz Turčije in Sirije prek BiH ali Črne gore tihotapila migrante v države Evropske unije, so potrdili v tožilstvu BiH. Migranti so tihotapcem plačevali velike denarne zneske. Po podatkih tožilstva in policije BiH naj bi tihotapci prek BiH ali Črne gore na Hrvaško pretihotapili več deset nezakonitih migrantov.

Policija BiH je v operaciji Bospor tesno sodelovala s hrvaško policijo. Med osumljenimi, da so sodelovali v organiziranemu tihotapljenju migrantov, so državljani BiH, Hrvaške in Turčije.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug so v okviru operacije Bospor na Hrvaškem aretirali 14 oseb.

A. V.