V BiH-u na 14 let zapora obsodili zloglasno pripadnico HVO-ja

Mučila je srbske ujetnike v Derventi in vasi Polje

27. december 2017 ob 22:46

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Sodišče BiH-a je nekdanjo pripadnico Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Azro Bašić obsodilo na 14 let zapora zaradi vojnih zločinov proti srbskim civilistom in vojnim ujetnikom v Derventi in vasi Polje v BiH-u leta 1992.

Zaradi svoje izredne krutosti je bila med najzloglasnejšimi mučitelji srbskih ujetnikov, navajajo mediji v regiji. Obsojena je, da je kot pripadnica HVO-ja od 26. aprila do začetka maja 1992 sodelovala v umorih, mučenjih, nečloveškem ravnanju in trpinčenju srbskih ujetnikov v domu JLA v Derventi in vasi Polje v BiH-u.

58-letna Azra Bašić, ki je zaradi izjemne krutosti znana tudi kot Azra dva noža in krvava Azra, je bila od leta 2011 v priporu v ZDA, kamor je odšla po vojni. Po zapletenem postopku izročitve so jo ZDA 22. novembra 2016 izročile BiH-u. Čas, ki ga je preživela v priporu, ji bodo upoštevali.

Azra Bašić, ki se je rodila na Reki, je bila za pravosodje BiH-a vrsto let nedostopna. Na začetku leta 2004 jo je FBI izsledil na območju New Yorka, a ji je uspelo pobegniti in je nato leta živela v mestu Stenton v Kentuckyju.

Tožilec, ki je zanjo zahteval 15 let zapora, je sodišče pozval, naj pri izreku kazni upošteva, da je bila izredno okrutna, še posebej pri umoru Srba Blagoja Đuraša, za katerega je obsojena. S tem umorom se je tudi hvalila, za dejanja se ni pokesala in se je izogibala izročitvi BiH-u, je še poudaril tožilec.

