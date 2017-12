V BiH-u nove obtožnice za genocid v Srebrenici in druge vojne zločine

Obtožnice mora potrditi še sodišče Bosne in Hercegovine

29. december 2017 ob 17:34

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je zaradi sodelovanja v genocidu nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995 vložilo obtožnico proti takratnemu notranjemu ministru Republike Srbske Tomislavu Kovaču in 11 nekdanjim pripadnikom vojske BiH-a ter policije zaradi vojnih zločinov proti srbskim civilistom in vojakom v vasi Čemerno leta 1992.

58-letni Kovač, državljan BiH-a in Srbije, je bil v času genocida v Srebrenici, ko so sile bosanskih Srbov v nekaj dneh julija 1995 pobile več kot 8.000 Bošnjakov, načelnik vodstva policije, ki je bilo pristojno za to operacijo. Hkrati je bil med letoma 1993 in 1995 tudi namestnik notranjega ministra Republike Srbske in je operativno poveljeval vsem policijskim enotam, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Kovač je sicer pričal na drugih sojenjih obtoženim za genocid v Srebrenici.

Obtožnica ga bremeni, da je bil del združenega zločinskega načrta, katerega cilj je bil pregon bošnjaškega prebivalstva iz bošnjaške enklave Srebrenica in Žepa. Posledica so bile usmrtitve več tisoč ljudi in sistematična prizadevanja, da se prikrijejo dokazi o storjenih zločinih, vključno s premeščanjem posmrtnih ostankov iz množičnih grobišč in njihovim skrivanjem. V 13 točkah tožilstvo v obtožnici navaja, da so policijske enote pod njegovim vodstvom sodelovale pri zajetju bošnjaških moških in fantov, njihovem prisilnem zaprtju ter množičnih likvidacijah na več krajih.

Obtožnica vojakom za zločine v Čemernu

Oddelek za vojne zločine tožilstva BiH-a je vložil obtožnico tudi proti 11 nekdanjim pripadnikom vojske BiH-a in policije zaradi vojnih zločinov proti srbskim civilistom in vojakom v vasi Čemerno leta 1992. Obtoženi so sodelovanja v skupnem zločinskem načrtu za odstranitev srbskega prebivalstva, tudi srbskih vojnih ujetnikov, v vasi Čemerno v občini Ilijaš pri Sarajevu. V usklajenem napadu junija 1992 na omenjeno vas je bilo ubitih 30 ljudi, nekateri tudi na izredno okruten način. Vas so nato popolnoma uničili, srbsko prebivalstvo pa pregnali, poroča Hina.

Tožilstvo je proti pripadniku vojske Republike Srbske Zoranu Adamoviću vložilo še obtožnico zaradi vojnega zločina proti Bošnjakom na območju Ključa leta 1992 ter proti Mijodragu Vujičiću za vojne zločine na območju Prijedora, navaja klix.ba. Obtožnice je tožilstvo vložilo v potrditev sodišču BiH-a.

