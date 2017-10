V boj za Kremelj tudi Ksenija Sobčak, hči Putinovega mentorja in "ruska Paris Hilton"

Navalni: 35-letnica je lutka Kremlja

19. oktober 2017 ob 09:50

Rusija je z napovedjo, da se bo v boj na predsedniških volitvah marca prihodnje leto podala tudi Ksenija Sobčak, hči mentorja predsednika Vladimirja Putina, dobila novo kost za glodanje. Napoveduje boj proti korupciji, kraji in lažem.

Članica ruske elite in liberalna novinarka in voditeljica, kot jo opisuje Guardian, znana tudi kot "ruska Paris Hilton," ki je v preteklosti sodelovala na opozicijskih protestih, je napovedala, da bo na volitvah kandidirala kot kandidatka "proti vsem". "V zadnjih 17 letih je zrasla popolnoma nova generacija, ki želi videti drugačno Rusijo, ki je civilizirana in evropska," je povedala v intervjuju za rusko televizijo Rain, v katerem je napovedala svojo kandidaturo.

Njena družina je že dolgo tesno povezana s Putinom. Ko je bil njen oče Anatolij Sobčak v 90. letih prejšnjega stoletja župan Sankt Peterburga, je angažiral do takrat malo znanega nekdanjega agenta KGB-ja, ki je pozneje postal njegov namestnik. Ruski predsednik je ob številnih priložnosti poudaril pomen in vlogo Sobčka, ki je umrl leta 2000, za njegovo politično kariero.

35-letna Ksenija Sobčak se je v nastopu vzdržala neposrednih kritik Putina, priznala je, da se je pred kratkim srečala z njim na intervjuju, ko je pripravljala oddajo o svojem očetu, Anatoliju Sobčku. Kot je dejala, je takrat Putina obvestila, da se bo potegovala za predsedniški položaj, ruski predsednik pa "ni bil videti srečen". Ksenija Sobčak je prva ženska kandidatka za predsednico po 14 letih.

"Odločam se sama"

Številnim Rusom se zdi njena namera, da kandidira za predsednico, neverjetna. Septembra je sicer časopis Vedomosti poročal, da predsednikova administracija razmišlja, da bi Sobčkovo pozvala, naj se poteguje za predsedniški položaj, kar je zanikala. "To je laž," je na svojem blogu zapisala ona. "Glede tega nisem imela nobenih neposrednih ali posrednih stikov s predsednikovo administracijo. Ne potrebujem njihovega blagoslova, odločim se lahko sama."

Sprva je študirala mednarodne odnose na univerzi v St. Peterburgu, po selitvi v Moskvo leta 2001 pa je študij nadaljevala na moskovskem državnem inštitutu za mednarodne odnose, kjer je potem leta 2002 na oddelku za politologijo vpisala tudi magistrski študij. Ukvarja se tudi z modnim oblikovanjem, zasnovala je kolekcijo škornjev, preizkusila se je tudi kot igralka.

Navalni: Sobčkova je Kremljeva lutka

Putin sicer za zdaj še ni uradno razglasil, da se bo znova potegoval za nov šestletni mandat. Nekateri analitiki menijo, da se zdi napoved njene kandidature način, s katerim želi Kremelj (ki naj bi bil v njenem ozadju) povečati legitimnost volitev, predvsem pa razdeliti opozicijo. Sicer je pričakovati, da bodo med kandidati le moški iz "nadzorovanih opozicijskih" strank, kot sta Genadij Zjuganov in Vladimir Žirinovski. Največji Putinov kritik Aleksander Navalni, ki trenutno prestaja 20-dnevno zaporno kazen zaradi večkratnega kršenja zakona o organizaciji javnih prireditev, ne bo smel kandidirati za predsednika. 41-letniku so volilni organi to prepovedali, ker je bil zaradi prevare obsojen na pogojno kazen. V zadnjih mesecih je Navalni obiskal številne predele Rusije, nagovarjal morebitne volivce in nabiral prostovoljce za svojo kampanjo. Ksenijo Sobčak je označil za lutko Kremlja, katere cilj je zgolj nabiranje všečkov na družbenih omrežjih.

Sobčkova je dejala, da Navalnega vidi kot prijatelja in zaveznika, in izrazila pričakovanje, da jo bo podprl. Dejala je, da upa na srečanje z opozicijskim voditeljem, potem ko bo prestal 20-dnevno zaporno kazen, in je, če bo kandidiral sam, pripravljena umakniti svojo kandidaturo.

Da bi lahko neposredno kandidirala na volitvah, mora zbrati 300.000 podpisov. Tik pred njeno napovedjo kandidature je tiskovni predstavnik Putina Dimitrij Peskov dejal, da izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, kar se zdi kot zelena luč Kremlja.

Svoj program in ekipo bo predstavila na novinarski konferenci prihodnji teden. Predsedniška kampanja se bo začela okoli 7. decembra, ko bodo politične stranke na kongresih izbrale svoje kandidate, poroča BBC.

