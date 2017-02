V brazilski državi Espirito Santo naj bi dosegli dogovor s stavkajočimi policisti

Ni jasno, ali je večina policistov sprejela dogovor

11. februar 2017 ob 08:59

Vitoria, Brasilia - MMC RTV SLO/Reuters

Oblasti v brazilski državi Espirito Santo so v petek sporočili, da so dosegli dogovor za konec policijske stavke, zaradi katere je nastal kaos, v katerem naj bi umrlo več kot 120 ljudi.

Predstavniki regionalne vlade, ki je stavkajočim policistom grozila s pregonom, so dejali, da bi se morali policisti vrniti na delo v soboto zjutraj po krajevnem času, poroča Reuters. Oblasti so namreč sporočile, da bi bile obtožbe o uporu proti 700 stavkajočim policistom lahko opuščene za vse, ki bi se vrnili na delo v soboto zjutraj.

Nekateri sorodniki stavkajočih policistov so sicer dejali, da policijski sindikati, ki so sprejeli dogovor z vlado, ne predstavljajo vseh policistov. Tako ni jasno, ali je večina policistov sprejela dogovor in se vrnila na delo.

Predsednik Temer: Stavka je nezakonita

Brazilski predsednik Michel Temer je v petek, ko se je prvič odzval na krizo, stavko označil za nezakonito in dejal, da "pravica do protesta ne sme vzeti brazilskega ljudstva za talca". Obrambno ministrstvo je medtem vpoklicalo še dodatnih več sto vojakov in zveznih policistov, ki naj bi pomagali umiriti kaos, osredotočeni pa bodo predvsem na širše območje Vitorie, glavnega mesta države Espiritu Santo. Sprva je bilo napotenih 1.200 vojakov, po napovedih ministrstva pa bo do konca tedna razporejenih do 3.000 vojakov.

Predstavnik krajevnega policijskega sindikata v državi Espirito Santo je dejal, da je v nemirih v času stavke umrlo 122 ljudi. Regionalne oblasti številke sicer niso potrdile, so pa sporočile, da je med mrtvimi veliko pripadnikov nasprotujočih si tolp. Če številka 122 drži, pa bi to predstavljalo več kot šestkratno povečanje povprečne dnevne stopnje umorov v tej državi v lanskem letu.

Proračunske krize hromijo javne storitve

Espirito Santo je ena od več brazilskih držav s proračunsko krizo, ki hromi ključne javne storitve za milijone prebivalcev. Policisti zahtevajo višje plače. Osnovna plača policista znaša 2.643 realov (slabih 800 evrov), te pa ostajajo na isti ravni že štiri leta, je opozoril sindikalist Thiago Bicalho.

Stavka pa je vodila do porasta napadov in ropov, tudi podnevi. Krajevne oblasti so zaprle šole in klinike ter ustavile javni prevoz, zaprte pa so ostale tudi trgovine in podjetja.

Policija, sicer v manjšem obsegu, stavka tudi v sosednji državi Rio de Janeiro. Tudi tam so zaznali porast kriminala, a niti približno v takšnem obsegu kot v državi Espirito Santo. Oblasti v Riu de Janeiru ne pričakujejo stavke v polnem obsegu.

B. V.