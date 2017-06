V Bruslju vojaki ustrelili domnevnega samomorilskega napadalca

Vojaki postali stalnica na ulicah belgijske prestolnice

20. junij 2017 ob 21:32,

zadnji poseg: 20. junij 2017 ob 22:38

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

Belgijski vojaki, ki varujejo železniško postajo v Bruslju, so po manjši eksploziji "onesposobili" moškega, ki naj bi nosil pas z razstrelivom. Drugih žrtev ni bilo.

Belgijska policija je prek Twitterja sporočila, da je incident na glavni železniški postaji pod nadzorom, kar je kasneje potrdil tudi tiskovni predstavnik policije. Za zdaj še ni znano, ali je ustreljeni moški še živ, saj mediji poročajo različno.

Drugih žrtev ni bilo, eksplozija pa je povzročila le manjšo škodo.

"Na glavni postaji se je zgodila nesreča. Ob človeku je eksplodiralo. Človeka so onesposobili vojaki na prizorišču," je povedal tiskovni predstavnik policije in pojasnil, da so razmere pod nadzorom.

Časopis DH navaja državnega tožilca, da je bil ubit moški z nahrbtnikom in pasom z razstrelivom. Moški naj bi eksplozijo sprožil, potem ko je postal sumljiv vojakom, je še povedal tožilec.

Belgijski tablodi Laatste Nieuwe, ki se sklicuje na navedbe očividcev, je poročal, da naj bi moški pred manjšo eksplozijo v arabščini zakričal "Alah je velik". Vojaki, ki so prihiteli, naj bi videli, kako mu izpod oblačil gledajo kabli, nato pa so nanj streljali.

Belgijski premier Charles Michel je prek Twitterja pozval ljudi, naj sledijo navodilom policije.

Vojska na ulicah

Zaradi incidenta je bil na železniški postaji ustavljen promet, poslopje in del okolice pa so izpraznili. Policija je potrdila, da so na moškega streljali vojaki, ki pomagajo pri varovanju železniške postaje.

V Bruslju po terorističnih napadih v Parizu novembra leta 2015 in bombnem napadu na bruseljskem letališču marca lani, za katere je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, veljajo poostreni varnostni ukrepi. Poleg policistov tako na bolj izpostavljenih javnih krajih patruljirajo tudi vojaki.

G. V.