V Carigradu ubili iranskega medijskega mogotca

Iranski režim naj bi mu zadnje mesece grozil

30. april 2017 ob 16:20

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

Neznanci so v soboto zvečer v Carigradu ubili Iranca Saida Karimiana, ustanovitelja in direktorja satelitske televizije v perzijskem jeziku Gem TV. Ubit je bil tudi njegov poslovni partner iz Kuvajta. Turška policija okoliščine dogodka še preiskuje.

45-letnega medijskega mogotca so ustrelili v soseski Maslak, ko so napadalci, ki naj bi bili zamaskirani, streljali na njegovo vozilo. Karimian je umrl na kraju dogodka, medtem ko je njegov partner umrl zaradi poškodb pozneje v bolnišnici.

Vozilo, ki so ga uporabljali napadalci, so pozneje našli zoglenelo, policija pa je že sprožila preiskavo.

Obsojen zaradi protiiranske propagande

Karimianu so v preteklosti v Teheranu sodili v odsotnosti in ga obsodili na šest let zapora zaradi širjenja propagande proti Iranu. Njegovo televizijo, ki tuje in zahodne oddaje sinhronizira v perzijščino in jih oddaja v Iranu, so kritizirali zaradi prikazovanja oddaj, ki so v nasprotju z muslimanskimi vrednotami. Obtožili so jo tudi širjenja zahodne kulture.

Člani njegove družine so za BBC povedali, da mu je iranski režim zadnje tri mesece grozil. Zato je nameraval zapustiti Carigrad in se preseliti nazaj v London. A viri znotraj turške vlade menijo, da bi bil umor Karimiana lahko povezan s poslom ali kriminalnimi združbami.

Njegova medijska skupina je sprva delovala v Londonu, pozneje pa se je razširila v Dubaj. V skupini deluje 17 TV-programov v perzijskem ter po en v kurdskem, azerbajdžanskem in arabskem jeziku.

