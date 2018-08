V času napetosti z ZDA se normalizirajo odnosi Turčije in EU-ja

Erdogan septembra prihaja na obisk v Nemčijo

15. avgust 2018 ob 21:27

Ankara,Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel je v telefonskem pogovoru turškemu predsedniku Tayyipu Erdoganu dejala, da je močno turško gospodarstvo v interesu Nemčije.

Kanclerka in turški predsednik sta govorila o dvostranskih in mednarodnih vprašanjih ter o pripravah na državniški obisk Erdogana v Nemčiji 28. septembra. Dogovorila sta se, da se bodo pred obiskom srečali gospodarska in finančna ministra.

Tema pogovora je bilo tudi stopnjevanje spora med ZDA in Turčijo, ki je privedlo do zaostrovanja carin, kar je še dodatno oslabilo turško liro, katere vrednost se je letos zmanjšala že za 40 odstotkov.

Merklova je Erdoganu zatrdila, da Nemčija podpira močno gospodarstvo Turčije. Nemška kanclerka je že v ponedeljek izrazila zaskrbljenost zaradi zaostrovanja spora med Washingtonom in Ankaro.

Evropska unija si po njenih besedah prizadeva za stabilno gospodarsko okolje v svoji soseščini in Nemčija si želi gospodarsko uspešno Turčijo.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je v nagovoru tujim veleposlanikom v Ankari povedal, da se odnosi z EU-jem znova normalizirajo.

Cavusoglu je napovedal, da se bo kmalu srečal s podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom, s katerim bo govoril o pospešitvi vizumske liberalizacije. Že prihodnji teden pa se bosta srečali turška in ruska delovna skupina, ki bosta govorili o ukinitvi vizumov za državljane obeh držav.

Glede zaostrovanja odnosov z ZDA je dejal, da je Turčija pripravljena na pogovore o odprtih vprašanjih, a ne pod pritiskom groženj.

ZDA obžalujejo turške carine

Turčija se je na podvojitev ameriških carin za turško jeklo in aluminij pred nekaj dnevi odzvala z uvedbo carin na nekatere ameriške izdelke. Iz Bele hiše so sporočili, da obžalujejo ta ukrep Turčije, in ga označujejo za pot v napačno smer.

Ameriške carine smo uvedli zaradi interesa nacionalne varnosti, oni so jih uvedli kot povračilni ukrep, je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders.

Iz Washingtona so sporočili, da carin ne bodo umaknili, če bo izpuščen zaprti ameriški pastor, ki je v središču spora med državama, ampak bodo o tem razmislili. Dodali so še, da so težave Turčije dolgoročne in niso posledica ameriških ukrepov.

VIDEO Trgovinska vojna ZDA in Turčije

G. V.