V času petkovih muslimanskih molitev nič predavanj v Sarajevu

Predsednik Republike srbske Milorad Dodik. Ustavno sodišče BiH je v začetku decembra zavrnilo referendum, ki so ga 25. septembra izvedli v Republiki srbski, in njegov izid. Po mnenju sodišča je bil referendum, na katerem so odločili, da naj 9. januar ostane dan Republike srbske, v nasprotju z ustavo BiH. Ta datum je namreč za marsikoga v BiH sporen, saj gre za dan, ko je leta 1992 del srbskih poslancev v parlamentu takratne BiH sprejel nezakonito odločitev o razglasitvi "republike srbskega naroda v BiH", kar je privedlo do vojne. Dodik je sicer odločitev ustavnega sodišča pospremil z besedami, da bodo 9. januar praznovali kot dan "entitete" in da tega datuma nobena instanca ne bo spreminjala. Foto: EPA