V času Salvinijevega ministrovanja opozarjajo na rasizem v Italiji katoliški duhovniki

Demokratska stranka naj bi bila paralizirana

9. julij 2018 ob 10:19

Rim - MMC RTV SLO

V času ministrovanja Mattea Salvinija, vodje italijanske skrajno desne vladajoče stranke Liga, se rasizmu upirajo določeni katoliški duhovniki.

"Rasistom prepovedan vstop. Pojdite domov!" je duhovnik Gianfranco Formenton v pokrajini Umbria napisal na znak na vratih njegove cerkve v zaselku San Martino di Trignano ob kraju Spoleto kot odziv na ksenofobno retoriko Lige leta 2015, ko je na obalah Italije pristalo več kot milijon prebežnikov.

Formenton, ki že dolgo pridiga proti rasizmu in v podporo prebežnikom, ve, kako je spopasti se Salvinijem. Po postavitvi znaka je zdajšnji notranji minister Salvini na Twitterju zapisal: "Morda ima duhovnik raje tihotapce, sužnjelastnike in teroriste? Žal mi je za Spoleto in to cerkev, če se ima ta človek za duhovnika".

Nekaj dni po tem, ko je Luca Traini, kandidat Lige na lokalnih volitvah, februarja v mestu Macerata v streljanju ranil šest afriških prebežnikov, so neznanci vdrli v Formentonovo župnišče in njegov dom, šlo pa naj bi za simpatizerje skrajne desnice.

Duhovniki glavna opozicija

Kaže, da je Salvinijevo strupeno stališče glede prebežnikov paraliziralo levosredinsko Demokratsko stranko, piše britanski Guardian, zaradi česar so postali najmočnejši nasprotniki notranjega ministra ravno duhovniki, kot je Formenton, ki pa imajo težave s prepričevanjem faranov, da sprejmejo migrante. Tudi Salvini je katolik in naj bi redno obiskoval maše.

"Imamo ljudi, ki želijo blagoslov Cerkve, procesije in verske obrede, vsakič ko papež Frančišek spomni na migrante ali revne, pa ne poskušajo več," je dejal Formenton. "Obstaja zla sila rasizma in Salvini je k temu prispeval. Bil je pravi čarovnik v vzbujanju sovraštva in manipuliranju jeze. Ljudje vseh starosti so postali rasisti zaradi vzdušja, v katerem živimo".

Tudi Salvini nagovarja katoličane

Nekaj dni po tem, ko je milanski nadškof Mario Delpini pozval k več človečnosti med kristjani, je Salvini na rednem letnem srečanju Lige v Pontidi v Lombardiji prejšnjo nedeljo obljubil, da bo vzpostavil vseevropsko zavezništvo proti "množičnemu priseljevanju". V dneh po Salvinijevem govoru je v Sredozemskem morju umrlo več kot 200 prebežnikov.

Med nagovorom več tisoč podpornikov je Salvini držal rožni venec, njegovo uporabo verskih podob in predmetov pa je duhovnik Cosimo Scordato v Palermu primerjal z ravnanjem mafijcev. "Držati rožni venec pred tisočimi podpornikov me spominja na mafijske šefe, ki držijo biblijo," je dejal Scordato, ki je bil žrtev mafijskega ustrahovanja.

Prejšnji konec tedna je eden najbolj priljubljenih duhovnikov v Italiji Luigi Ciotti organiziral protest in pozval ljudi, naj nosijo rdeče majice. Rdečo majico je imela namreč nasebi triletni Ajlan Kurdi, ko je njegovo truplo morje naplavilo na turško obalo leta 2015.

"Rdeča pomeni tudi stop," je dejal. "In zdaj se moramo ustaviti in razmisliti ter zazreti vase. Moramo preizprašati naša srca in vest: Kaj postajamo?"

Pred dnevi je duhovnik Alex Zanotelli novinarje pozval, naj poročajo več o tragedijah v Afriki in med Italijani širijo zavedanje o težavah migrantov, ki jih številni v Italiji označujejo za "parazite" in "vsiljivce". "Če Italijani ne vedo, kaj se dogaja v Afriki, ne morejo razumeti, zakaj toliko ljudi beži iz svojih dežel in tvega svoja življenja," je dejal.

B. V.