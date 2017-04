V Čečeniji zaskrbljujoča izginotja in umori homoseksualcev

Družba v Čečeniji še vedno zelo homofobna

18. april 2017 ob 11:09

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Tožilstvo v Čečeniji bo preiskalo poročila, da lokalne oblasti v tej severnokavkaški avtonomni republiki izvajajo "čistko" med homoseksualnimi moškimi. V zadnjem času jih je namreč več izginilo, nekatere je policija pridržala, poročajo pa tudi o izvensodnih pobojih.

O dogajanju je prvi poročal ruski časnik Novaja Gazeta, ki je skupaj s Tatiano Moskalkovo, rusko ombudsmanko za človekove pravice, ruskega generalnega tožilca Jurija Čajko uradno pozval k preiskavi "množičnih ugrabitev ljudi v Čečeniji", so sporočili z urada državnega tožilca.

Novaja Gazeta je v članku navedla, da je bilo v Čečeniji pridržanih več kot sto homoseksualcev, najmanj trije pa so bili ubiti. Lokalne oblasti so pridržane moške mučile v tajnih zaporih, pogosto pa so jih izpustile šele, ko so njihovi svojci zanje plačali visoke odkupnine. Navedbe je potrdilo več virov iz čečenskih državnih agencij in aktivistov.

"Gejev v Čečeniji ni"

Članek je povzročil veliko ogorčenja po vsem svetu, medtem ko so ga v Čečeniji sprejeli z veliko mero sovražnosti, zaradi česar so na mestu pomisleki, da preiskava čečenskega tožilstva ne bo poštena, piše The Moscow Times. Alvi Karimov, tiskovni predstavnik kontroverznega čečenskega voditelja Ramzana Kadirova, je poročila o pregonu homoseksualcev označil za "absolutno laž" in dodal, da v Čečeniji gejev - ni.

Kheda Saratova, članica čečenskega sveta za človekove pravice, je ob tem celo namignila, da bi se čečenske oblasti in družba odzvale "razumevajoče" do družin, ki svoje istospolno usmerjene svojce ubijejo. Gre za t. i. uboje iz časti. Isti svet je nato sporočil, da ne najde nobenih dokazov, ki bi potrdili članek Novaje Gazete.

Svet Evrope zaskrbljen

Na poročanja medijev se je odzval tudi Svet Evrope. "Te domneve so zelo zaskrbljujoče," sta dejala poročevalec Sveta Evrope za pravice oseb LGBT Jonas Gunnarsson in Frank Schwabe, ki bo v kratkem predstavil poročilo o človekovih pravicah na Severnem Kavkazu. Oblasti sta pozvala, naj sprožijo učinkovito preiskavo, saj oblasti v ruski republiki Čečeniji domneve le zanikajo, jih pa ne pojasnijo.

"Nihče se ne bi smel bati izražati svoje spolne usmerjenosti. Oblasti imajo dolžnost, da ščitijo posameznike pred zločini iz sovraštva. Dodatno morajo zagotoviti, da so posamezniki, ki so tarče takšnih kršitev ali te prijavijo, zaščiteni pred maščevanjem, tudi pred tako imenovanimi umori iz časti," sta še dejala.

Direktorica Mednarodne krizne skupine za Rusijo Ekaterina Sokirianskaja je za CNN potrdila, da je v zadnjih tednih dobila podatke o pridržanju homoseksualcev v Čečeniji iz več virov. Zaradi količine podatkov je skoraj nemogoče zanikati njihovo resničnost, je dodala, a jih je težko preveriti, saj je družba v Čečeniji, kjer je 95 odstotkov prebivalcev muslimanske vere, zelo homofobna.

Domnevna ugrabljanja, pridržanja in uboje homoseksualnih oseb obsojajo tudi v slovenskih sekcijah društva ŠKUC Magnus in LL, hkrati pa pozivajo Rusijo, da nemudoma prepreči pregon in poboje oseb LGBT na svojem ozemlju ter jim zagotovijo potrebno zaščito. Pozvali so tudi slovensko zunanje ministrstvo, da stori vse v svoji moči in se angažira pri zaščiti človekovih pravic manjšin LGBT v Čečeniji.

K. S.