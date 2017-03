Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Petrovec po dolgoletnem delu na Radiu kariero nadaljuje kot dopisnik RTV-ja iz Rima. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V četrtek klepetajte z dopisnikom iz Rima Jankom Petrovcem

Klepet bo v četrtek ob 12.00

28. marec 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

V MMC-jevi klepetalnici bo v četrtek, 30. marca, ob 12.00 na vaša vprašanja odgovarjal dopisnik RTV Slovenija iz Rima Janko Petrovec.

Dogajanje v Italiji so lani zaznamovali številni uničujoči potresi, ki jim sledi počasna obnova. Pestro je tudi na političnem področju: decembra je premier Matteo Renzi po visokem porazu na referendumu, na katerem so Italijani zavrnili spremembo ustave, s katerimi bi omejili pristojnost senata in deželnih vlad, odstopil, nasledil pa ga je Paolo Gentiloni. A znotraj Demokratske stranke je nastal razkol in na bližnjih aprilskih volitvah bo jasno, ali se bo Renzi vrnil na čelo stranke.

Več o tem, pa tudi o poročanju iz Vatikana boste lahko sogovornika vprašali v klepetu. Vabljeni k sodelovanju.

