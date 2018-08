V Chemnitzu novi protesti skrajnih desničarjev

Preiskava, kako so skrajni desničarji izvedeli za aretacijo osumljenca

V Chemnitzu na vzhodu Nemčije se je začel nov protest skrajnih desničarjev proti priseljenski politiki kanclerke Angele Merkel. Oblasti zagotavljajo, da ne bodo dopustile nasilja na ulicah.

Potem ko so se protestniki po uboju 35-letnika, zaradi katerega je policija pridržala sirskega in iraškega osumljenca, v mestu zbrali že v nedeljo in ponedeljek, so se začeli novi protesti, ki se jih je udeležilo več kot 1.000 ljudi.

Ker so bili podobni protesti v preteklih dneh nasilni, je nadzor v mestu močno poostren. Protesti so se sicer začeli mirno.

"Razmere so napete. A naši kolegi delajo zelo zbrano, pri tem pa jih podpirajo policisti iz drugih zveznih dežel in zvezna policija," je za nemško tiskovno agencijo DPA dejal notranji minister Roland Wöller. Dodal je, da je zdaj treba mirno ohraniti red ob protestih. "Ne bomo dovolili, da tisti, ki želijo kaos in nasilje, ter nasilni desničarji osvojijo ulice," je še dejal.

Današnji protest po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomeni preizkus za policijo, ki je bila zaradi neustreznega odziva na prejšnjih protestih trača kritik. V nedeljo so skrajni desničarji celo napadali ljudi, ki po videzu niso spominjali na Nemce. Policija je sprožila postopke proti desetim protestnikom, ki so dvigovali roke v prepovedan nacistični pozdrav.

Dobro organizirana skrajna desnica

Wöller je dejal, da so skrajni desničarji na prejšnje proteste v Chemnitz prišli hitro, ne le iz drugih vzhodnih delov države, temveč tudi iz Berlina in zahodnih dežel Spodnja Saška in Severno Porenje - Vestfalija. Predstavnik policije je priznal, da sprva na prizorišče protestov niso napotili dovolj policistov. Chemnitz je v delu Nemčije, kjer sta skrajno desna in protipriseljenska Alternativa za Nemčijo in gibanje Pegida posebej močna. Obe skupini sta skupaj s tamkajšnjo skupino Pro Chemnitz pozvali k novim protestom v četrtek in soboto.

Policija medtem zaradi ločenega incidenta išče tri moške, potem ko so 20-letnega Sirca v mestu Wismar na severu države v sredo zvečer najprej žalili, nato pa ga pretepli z verigo. Žrtev ima zlomljen nos in rane po obrazu ter zgornjem delu telesa.

Nemška kanclerka Angela Merkel je večkrat obsodila skrajnodesničarske shode, na katerih so udeleženci večkrat napadli in ranili tujce. "Sovraštvo na ulicah nima ničesar skupnega z našo ustavno državo," je dejala. Kretschmer, tesen zaveznik kanclerke, je obljubil odločen spopad s skrajneži v svoji deželi. "To, da sta osumljenca Sirec in Iračan, ni razlog, nikakršen razlog za splošno sumničavost do vseh tujih prebivalcev," je dejal.

Preiskava o curljanju do skrajnih desničarjev

Medtem so v Nemčiji sprožili preiskavo, ki naj bi pokazala, kako je nalog za aretacijo iraškega osumljenca za uboj z nožem prišel do skrajnodesničarskih skupin. Pojavlja se skrb o morebitnih povezavah policije in protipriseljenskih skupin v Nemčiji.

Predstavnik zvezne dežele Saška je curljanje naloga za aretacijo, najverjetneje iz vrst policije ali pravosodja, označil za škandal. Nalog je bil nato objavljen na spletnih straneh skrajno desnih skupin. V Nemčiji so sicer pravosodni postopki strogo nadzorovani, zato je to, da je nalog za aretacijo prišel v javnost, zelo neobičajno. Objava naloga za aretacijo je v Nemčiji zločin.

Zaradi obtožb o uboju sta bila v ponedeljek aretirana 22-letni Iračan in 23-letni Sirec. Objavljeni nalog za aretacijo iraškega osumljenca je vseboval podrobnosti o številu vbodov, polni imeni osumljencev, žrtve, prič in sodnika. Vseboval je tudi naslov iraškega osumljenca. Nekateri menijo, da je nalog v javnost prišel z namenom dodatnega hujskanja proti priseljencem, poroča BBC.

Po uboju veliko lažnih novic

Uboj se je zgodil v spopadu ob robu festivala, žrtev pa je bil 35-letni tesar Daniel H., ki je umrl v bolnišnici. Ni še jasno, kaj je sprožilo pretep, policija pa je že zanikala govorice na spletu, da je žrtev branila žensko pred spolnim napadom. Ob 35-letniku sta bila resno poškodovana še dva Nemca, stara 33 in 38 let, je sporočila policija.

Ena izmed prijateljic umrlega, Nancy Larssen, je za Deutsche Welle dejala, da je napačno poročanje medijev spodbudilo "grozni" skrajnodesničarski protest.

Predstavniki nemških oblasti so opozorili, da je za skrajnodesničarsko nasilje v Chemnitzu krivo tudi širjenje lažnih novic po družbenih omrežjih. Premier Saške Michael Kretschmer je dejal, da je bila mobilizacija skrajnih desničarjev na spletu obsežnejša kot v preteklosti. Med lažnimi novicami, ki so se širile, je bila tudi ta o smrti še enega moškega.

V ponedeljek se je tako okoli 6.000 ljudi udeležilo skrajnodesničarskega shoda, v protifašističnem protiprotestu pa je bilo po ocenah policije okoli 1.000 ljudi. Ranjenih je bilo več ljudi, med njimi dva policista, devet skrajnih desničarjev in devet protiprotestnikov.

Novinar Johannes Grunert je za spletni Spiegel dejal, da je videl nekatere protestnike, ki so s steklenicami napadali ljudi, "ki niso bili videti kot Nemci".

