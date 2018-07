V Čilu obsojenih osem nekdanjih oficirjev za umor Victorja Jare leta 1973

Jara je bil priljubljen pevec in podpornik socialistične vlade

Osem upokojenih vojaških oficirjev je bilo v Čilu obsojenih na 15 let in en dan zapora zaradi dveh umorov, tudi umora priljubljenega kantavtorja Victorja Jare med državnim udarom leta 1973, s katerim se je na oblast povzpel general Augusto Pinochet.

Sodnik Miguel Vázquez je kazni dodelil po dolgotrajni preiskavi Jarove smrti 16. septembra pred 45 leti. Osmerica je bila na zaporno kazen obsojena zaradi umora Jare in nekdanjega direktorja zaporov Littréja Quiroge Carvajala, poroča Reuters. Deveti moški je bil obsojen za pet let zaradi vloge v prikrivanju umorov.

40-letni Jara je bil slaven pevec, direktor gledališča in univerzitetni profesor, ki je simpatiziral s socialistično vlado Salvadorja Allendeja, ki je bil z udarom odstranjen z oblasti. Allende je 11. septembra leta 1973 storil samomor.

Jaro so pučisti, ki so imeli podporo ZDA, prijeli in ga skupaj z njegovimi študenti, kolegi akademiki in množico drugih levičarjev zaprli na nogometnem stadionu. Ta je poimenovan po njem.

Viktorja Jaro mučili

Zaporniki, ki so zaprtje preživeli, so dejali, da so Viktorju Jari roke zdrobili s kopitom puške, prav tako so ga hudo pretepali. Ko so tri dni po njegovem izginotju našli njegovo truplo blizu pokopališča, je bilo v njem 44 lukenj od nabojev.

Njegova družina, vključno z ženo Joan in hčerko Amando, se je dolgo borila za pravico v njegovem primeru. Leta 2009 so izkopali njegovo truplo in naredili popolno obdukcijo.

Leta 2016 je civilno sodišče na Floridi v ZDA za odgovornega za mučenje in umor Jare obtožilo drugega nekdanjega vojaškega oficirja, Pedra Barrientesa, na čigar izročitev Čile še vedno čaka. Sodišče je Barrientesu naložilo plačilo 28 milijonov dolarjev Jarovi družini.

Pod desničarsko diktaturo Augusta Pinocheja, ki je prišel na oblast s pomočjo ZDA, vladal pa je do leta 1990, je država po neuradnih podatkih ubila 3.200 ljudi, mučenih pa je bilo 28.000. Poveljnik vojske je ostal do leta 1998, umrl pa je leta 2006. Ko je prevzel oblast, je dejal, da Čile potrebuje "avtoritarno vlado, ki je sposobna odločno delovati".

