V Črni gori na pol leta zapora obsodili prvega pripadnika IS-ja

Iz Črne gore naj bi se šlo v Sirijo in Irak borit 23 ljudi

16. januar 2018 ob 20:15

Podgorica - MMC RTV SLO, STA

V Črni gori so črnogorskega državljana Hamida Beharovića obsodili na šest mesecev zapora, ker se je v Siriji boril na strani t. i. Islamske države (IS). Kot piše v sodbi, se je med aprilom 2015 in majem 2016 boril v sirskem mestu Mandžib na meji s Turčijo.

Brezposelni skladiščnik iz Ulcinja je v Sirijo odšel skupaj z ženo in hčerjo, da bi, kot je zatrdil, "tam živel v skladu z muslimansko vero". Povedal je, da je z družino živel na območju meje s Turčijo, ko so se tam začeli spopadi, pa so se vrnili domov.

Trdil je, da ni sodeloval v bojih niti posredno niti neposredno. Priznal je sicer, da je živel na območjih pod nadzorom IS-ja in tudi da je bil v stiku z njenimi člani.

Po podatkih Centra za regionalno sodelovanje je v Sirijo in Irak, da bi se tam borili za IS, iz držav Zahodnega Balkana odšlo okoli 1.000 ljudi. Od tega jih je bilo 23 iz Črne gore: šest jih je umrlo, devet pa se jih je vrnilo. Beharović je prvi med njimi, ki je bil obsojen.

B. V.