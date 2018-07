Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila ob Veliki plaži v Ulcinju. Foto: Reuters Sorodne novice Nesreča v Črni gori: na morju umrla ženska in otrok iz Slovenije Dodaj v

V Črni gori po nesreči Slovencev pridržali voznika vodnega skuterja

Oče in hči nista v smrtni nevarnosti

25. julij 2018 ob 11:02

Podgorica - MMC RTV SLO, STA

Črnogorska policija je pridržala domnevno odgovornega za nesrečo v Ulcinju, v kateri sta umrla slovenska državljana. Gre za voznika vodnega skuterja, ki je vlekel napihljivo gumijasto banano s turisti, ki je v torek popoldne trčila v turistično ladjo.

V trčenju sta umrla 35-letna slovenska državljanka in njen desetletni sin, njen 36-letni mož in 13-letna hči pa sta bila huje poškodovana in so ju prepeljali v bolnišnico v Baru. Po neuradnih podatkih črnogorskih medijev nista v smrtni nevarnosti.

Po navedbah več virov se je nesreča zgodila v morju ob Veliki plaži v Ulcinju, ko je banana, ki jo je vlekel vodni skuter, trčila v turistično ladjo, ki je prevažala potnike z Velike na Malo plažo.

Po nesreči je policija več ur zasliševala voznika obeh plovil, nato pa so voznika vodnega skuterja pridržali. Po neuradnih informacijah bo tožilstvo zanj zahtevalo pripor.

A. P. J.