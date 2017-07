V Črni gori preložili začetek sojenja obtoženim lanskega poskusa državnega udara

V Demokratični fronti menijo, da gre za diskreditacijo

19. julij 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 11:42

Podgorica - MMC RTV SLO/STA

V Črni gori so preložili začetek sojenja zaradi lanskega domnevnega poskusa državnega udara. Zastopniki obtoženih so zahtevali, da se iz sojenja izloči posebna državna tožilca.

Med 14 obtoženci, ki jim grozijo dolge zaporne kazni, so sicer vodilna člana Demokratične fronte (DF) Andrija Mandić in Milan Knežević, dva ruska državljana Edvard Šišmarkov in Vladimir Popov, Mandićev voznik in devet srbskih državljanov. Tako proti ruskima državljanoma kot še dvema drugima obtožencema bo sojenje potekalo v odsotnosti.

Policija je večino obtoženih aretirala na predvečer volitev oktobra lani in jih obtožila načrtovanja napada na parlament in takratnega premierja Mila Đukanovića.

Zaradi zahteve zastopnikov obtoženih, da se iz sojenja izloči posebna državna tožilca Milivoja Katnića in Saša Čadženovića, so začetek sojenja preložili, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Kot razlog je Mandićev zastopnik navedel, da sta javnosti posredovala transkript več pogovorov med odvetniki in obtoženimi.

Rusi naj bi želeli preprečiti vstop v Nato

Črnogorske oblasti namreč trdijo, da so v zaroto vpletena "ruska državna telesa", ki naj bi želela preprečiti članstvo Črne gore v zvezo Nato, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

A Mandić po drugi strani vztraja, da je bil primer namišljen z namenom očrnitve njegove stranke. Policija naj ne bi nikoli pojasnila, kako je izvedela za načrte udara, niti ni pokazala orožja, ki naj bi ga obtoženi nameravali uporabiti, trdi obramba.

Obtožnica zarotnike obtožuje načrtovanja atentata

Glede na obtožnico so domnevni zarotniki imeli namen vdreti v parlament in se razglasiti za zmagovalce parlamentarnih volitev ter celo ubiti Đukanovića. Na volitvah so sicer zmagale prozahodne stranke, ki so bile že prej na oblasti.

Demokratična fronta je bila ostra nasprotnica prizadevanj Črne gore za članstvo v Natu. Organizirala je tudi niz protestov proti članstvu v zavezništvu. A vodje te stranke so večkrat zanikali vsakršno vpletenost v domnevno zaroto.

J. R.