V domnevnem kemičnem napadu v Siriji najmanj 70 mrtvih

Da je šlo za kemični napad, še ni potrjeno

8. april 2018 ob 08:48

Duma - MMC RTV SLO

Reševalci in zdravniki pravijo, da je v domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi, zadnjem mestu pod nadzorom upornikov v Vzhodni Guti, umrlo najmanj 70 ljudi.

Več zdravstvenih, opazovalnih in aktivističnih skupin je poročalo o podrobnostih kemičnega napada, a navedena števila žrtev so različna. "70 ljudi se je zadušilo in na stotine se jih še duši," je dejal Raed Al Saleh, vodja reševalcev, znanih kot Bele čelade, poroča BBC.

Medijski center Guta, naklonjen opoziciji, je sporočil, da se je zadušilo 75 ljudi in da še 1.000 ljudi trpi za posledicami napada. Medijski center poroča, da naj bi helikopter odvrgel sod, ki naj bi vseboval živčni plin sarin.

Združenje organizacij za zdravstveno pomoč, dobrodelna organizacija s sedežem v ZDA, ki sodeluje s sirskimi bolnišnicami, je sporočilo, da je ena od bolnišnic potrdila 70 mrtvih.

Predstavnica organizacije je še sporočila, da naj bi bilo glede na poročila s terena mrtvih celo okoli 180, a da je težko priti do žrtev zaradi neprestanega obstreljevanja.

Dejala je, da prihajajo poročila o tem, da se ljudje zdravijo zaradi simptomov, ki so skladni z izpostavljenostjo živčnemu plinu ali mešanici živčnega plina in klora.

Sirska vlada: Izmišljotine

Kot poroča BBC, poročila o kemičnem napadu niso bila neodvisno preverjena. Sirska vlada je medtem navedbe o uporabi kemičnega orožja označila za "izmišljotino".

Sirska državna tiskovna agencija Sana je poročala, da so si navedbe izmislili uporniki iz skupine Džaiš al islam, ki nadzirajo Dumo. "Teroristi iz Džaiš al islama razpadajo in njihove mediji si izmišljajo kemični napad v propadlem poskusu ovirati napredovanje sirske arabske vojske," je poročala Sana.

Oglasilo se je tudi ameriško zunanje ministrstvo, ki je sporočilo, da je za napade "na koncu odgovorna" Rusija s svojo "neomajno podporo" sirski vladi. ZDA so še sporočile, da ni sporno, da je sirski režim v preteklosti že uporabljal kemično orožje zoper lastno ljudstvo.

ZN: Sirska vlada je že uporabila kemično orožje

Avgusta leta 2013 so bile na uporniške predele Vzhodne Gute izstreljene rakete s sarinom, pri čemer je umrlo na stotine ljudi. ZN je potrdil uporabo sarina in pojasnil, kdo je bil odgovoren. Zahodne države so sporočile, da bi lahko napad izvedle le sirske vladne sile.

Aprila 2017 pa je več kot 80 ljudi umrlo v napadu s sarinom na mesto Kan Šejkun pod nadzorom upornikov. Skupna preiskava ZN-a in Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je ugotovila, da je za napad odgovorna sirska vlada.

Aktivisti, zdravniki in ZDA so nato trdili, da so sirske vladne sile na mesta pod nadzorom upornikov odvrgle bombe s klorom na začetka letošnjega leta. Navedbe preiskujeta ZN in OPCW. Obe organizaciji sta sicer ugotovili, da so vladne sile klor kot orožje že uporabile najmanj trikrat v sedemletni vojni.

Oblegana Duma

Duma je zadnje mesto pod nadzorom upornikov v Vzhodni Guti. Oblegajo jo sirske vlade sile s podporo Rusije. V petek so se začeli intenzivni zračni in kopenski napadi, potem ko so propadli pogovori med Moskvo in uporniki.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji je sporočil, da so vladne zračne sile v petek ubile 40 civilistov, še 30 pa v soboto.

Državni mediji poročajo, da je šest civilistov umrlo v uporniškem obstreljevanju glavnega mesta Damask in da je bilo 38 ljudi ranjenih. Džaiš al islam je odgovornost zavrnil.

Sile, zveste sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu, so v ofenzivi, ki se je začela februarja, zavzele skoraj celotno Vzhodno Guto. V tem času naj bi bilo ubitih več kot 1.600 ljudi, na tisoče pa je ranjenih.

