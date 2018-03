V Egejskem morju utonilo 15 ljudi, vključno z najmanj petimi otroki

Obalna straža išče pogrešane

17. marec 2018 ob 12:51,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 15:17

Atene

15 ljudi je umrlo, ko se je v Egejskem morju prevrnil čoln s prebežniki, je sporočila grška obalna straža. Med mrtvimi je najmanj pet otrok.

Še štirje prebežniki so pogrešani, trije pa so bili rešeni ob grškem otoku Agatonisi blizu turške obale, kamor so priplavali in poklicali na pomoč. Policija je nato odkrila osem trupel, pred tem pa je trupla moškega, ženske in štirih otrok naplavilo na Agatonisi.

Obalna straža je sporočila, da je bilo glede na izjave rešenih ljudi na čolnu 21 potnikov. Ladje obalne straže ob pomoči dveh helikopterjev iščejo morebitne preživele, poroča Reuters.

Gre za največje število žrtev med prebežniki v več mesecih, poroča Reuters. V zadnjih letih je na begu pred vojno, revščino ali obojim v Sredozemskem morju umrlo na stotine ljudi. Prihod prebežnikov na celinsko Grčijo se je zmanjšal, številni prebežniki pa bežijo na grške otoke.

Lani se je število ljudi, ki so brez ustreznih dokumentov vstopili v Evropsko unijo, zmanjšalo za 60 odstotkov v primerjavi z letom 2016. Zaznali so jih malo manj kot 205.000, kar je najmanj v zadnjih štirih letih, je razvidno iz poročila agencije EU-ja Frontex, ki so ga objavili prejšnji mesec.

B. V.