V eksploziji tovornjaka bombe v Mogadišu umrlo najmanj 320 ljudi

Eden najhujših terorističnih napadov

17. oktober 2017 ob 09:39

Mogadiš - MMC RTV SLO

Po najnovejših podatkih je sobotna eksplozija tovornjaka bombe v glavnem mestu Somalije zahtevala najmanj 320 smrtnih žrtev. Napad naj bi izvedla skupina Al Šabab.

Direktor reševalne službe Amin Abdikadir Abdirahman je dejal, da je umrlo 320 ljudi, ob tem pa je pozval k mednarodni pomoči. Več sto ljudi je ranjenih. Reševalci so dejali, da je bilo težko prešteti žrtve, saj zaradi velike vročine, ki jo je povzročila eksplozija, trupel številnih žrtev ne bodo našli. Druge so sorodniki že pokopali.

Eksplozija je bila eden najsmrtonosnejših terorističnih napadov kjer koli na svetu v zadnjih letih. Britanski Guardian navaja somalijske varnostne vire, ki pravijo, da je ključni član celice, ki je izvedla napad, dejal, da je zanj odgovorna džihadistična milica Al Šabab. Moški, ki so ga varnostne sile prijele, ko je skušal z drugim vozilom, polnim eksploziva, zapeljati v mesto, je podrobnosti načrta izdal preiskovalcem.

Tarča tovornjaka naj bi bilo eno izmed ministrstev, a naj bi voznik eksplozijo sprožil prej, ko so ga ustavili med prometnim zamaškom. Zaradi eksplozije je zagorela cisterna z gorivom v bližini.

Eksploziv na tovornjaku naj bi bil skrit pod rižem, sladkorjem in drugimi dobrinami, nadzorno točko pa je uspešno prešel okoli sedem kilometrov iz Mogadiša. Policist je vozilo sicer ustavil in na kratko pridržal voznika, domnevno pa je lokalni poslovnež jamčil za tovornjak.

Varnostne sile močno oslabljene

Preiskava bo pokazala, ali so imeli napadalci pomoč znotraj varnostnih sil. Po poročanju Guardiana analitiki pravijo, da so bile v zadnjih mesecih varnostne sile "pod hudim pritiskom", močno pa so jih oslabili notranji spopadi.

Preiskovalci bodo ugotavljali tudi izvor vojaškega eksploziva, ki naj bi bil uporabljen v napadu. En vir pravi, da so ga ukradli Amisomu, močno kritizirani mirovni misiji Afriške unije, ki šteje okoli 20.000 vojakov v državi.

Odgovorni še niso znani

Odgovornosti za napad ni uradno prevzel še nihče. Eden od pripadnikov varnostnih sil je dejal, da gre za "somalijski 11. september".

Al Šabab je letos napovedal stopnjevanje napadov, potem ko sta ameriška vlada in nedavno izvoljeni predsednik Somalije Mohamed Abdulahi Mohamed oznanila nova vojaška prizadevanja zoper to milico. Al Šabab je z Al Kaido povezan od leta 2011, že večkrat pa je izvedel napade na civilne tarče.

B. V.