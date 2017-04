V eksploziji v koptski cerkvi v Egiptu umrlo najmanj 25 ljudi

Ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo

9. april 2017 ob 10:50,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 12:49

Tanta - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V cerkvi v mestu Tanta na severu Egipta je odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo najmanj 25 ljudi, 60 jih je ranjenih. Vzrok eksplozije še ni znan.

Prav tako ni še nihče prevzel odgovornosti. Eksplozija je odjeknila na cvetno nedeljo, ko je bilo v cerkvi polno vernikov. Tiskovni predstavnik egiptovskega zunanjega ministrstva Ahmed Abu Seid je presodil, da je šlo za teroristični napad. "Terorizem je v Egiptu znova udaril, tokrat na cvetno nedeljo," je dejal in dodal, da gre za dejanje proti vsem Egipčanom, ne le proti koptskim kristjanom.

Policija je medtem zaprla območje okoli cerkve in preiskuje, ali morda ni kje še kak eksploziv, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Cerkev Mar Gerges v Tanti, ki leži v delti Nila, je po poročanju egiptovskih medijev največja krščanska cerkev v regiji in v času napada je bilo v njej veliko ljudi. Verniki so praznovali cvetno nedeljo, ko zaznamujejo prihod Jezusa v Jeruzalem, kar je uvod v velikonočni teden. Še ta mesec naj bi papež Frančišek, ki je napad že obsodil, sicer obiskal Egipt.

Koptski kristjani predstavljajo približno deset odstotkov od okoli 90 milijonov prebivalcev Egipta, napadi na Kopte pa so se okrepili po letu 2013, ko je bil z vojaškim udarom z oblasti odstranjen demokratično izvoljeni predsednik Mohamed Mursi. Krščanska skupnost v Egiptu trpi tudi posledice razmaha t. i. Islamske države v regiji od leta 2014. Leta 2015 je tako IS v Libiji ubil 21 egiptovskih kristjanov, ki so tam delali.

Spomnimo, decembra je v bombnem napadu v največji koptski katedrali v Kairu umrlo najmanj 25 ljudi, 49 jih je bilo ranjenih. Med žrtvami so bile številne ženske in otroci, šlo pa je za najsmrtonosnejši napad na krščansko manjšino v več letih. Odgovornost za tisti napad je prevzela t. i. Islamska država.

B. V.