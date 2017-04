Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eksplozija je odjeknila pri vrhu enega od več kot 30 metrov visokih silosov v kraju Vranjic nedaleč od Splita, je sporočila hrvaška policija. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V eksploziji v silosu blizu Splita pet ranjenih. Dva v smrtni nevarnosti.

Eksplozija domnevno zaradi nerednega prezračevanja

14. april 2017 ob 19:07

Split - MMC RTV SLO/STA

V bližini splitskega severnega pristanišča je eksplodiralo v enem od silosov za skladiščenje pšenice. Poškodovanih je pet ljudi, od tega sta dva v smrtni nevarnosti.

Hrvaški mediji so poročali, da sta po neuradnih podatkih dva delavca na polovici telesa utrpela opekline druge in tretje stopnje, ki so smrtno nevarne. Tudi drugi trije poškodovani so utrpeli opekline, vendar gre za lažje poškodbe, po napovedih zdravnikov bodo kmalu nadaljevali zdravljenje doma.

Časnik Slobodna Dalmacija je poročal, da je eksplozijo najverjetneje povzročila kemična reakcija zaradi plina, ki se je nabiral, ker poslopja niso redno prezračevali.

V eksploziji so bili poškodovani tudi številni avtomobili, ki so bili na parkiriščih blizu kraja nesreče, na okoliških poslopjih pa so razbita okna. Betonski in kovinski deli silosa so leteli tudi več sto metrov okoli silosa podjetja Ameropa Žitni terminal, so za hrvaški radio povedali očividci. Eden od njih je dejal, da je utrpel gmotno škodo na hiši, saj je kos silosa prebil streho in uničil del notranjosti stanovanjskega prostora.

Kot je sporočila splitska policija, ki preiskuje okoliščine nesreče, je silovita eksplozija, ki je prestrašila prebivalce splitskega območja, odjeknila pri vrhu enega od več kot 30 metrov visokih silosov v kraju Vranjic nedaleč od Splita.

