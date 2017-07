V Evropsko unijo v prvi polovici leta prispelo 68 odstotkov manj prebežnikov

Več prebežnikov v Italijo in Španijo, manj v Grčijo

13. julij 2017 ob 20:07

Rim, Tripoli, Praga - MMC RTV SLO/STA

Število prebežnikov, ki so prispeli v EU, se je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 68 odstotkov. Evropska agencija za zunanje meje Frontex je še sporočila, da so se migrantski tokovi premaknili.

V Španijo je tako v primerjavi z lanskim letom prispelo trikrat več prebežnikov, v Italijo pa 21 odstotkov več.

Junija je bilo na glavnih migrantskih poteh 30.700 prebežnikov, skupno pa je v prvi polovici leta v EU prispelo 116.000 prebežnikov.

Največ, 85.000, jih je čez Sredozemsko morje prispelo v Italijo, kar je 21 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Največ prebežnikov je prišlo iz Nigerije in Gvineje, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

V Grčijo jih je junija prišlo 2.600, v prvih šestih mesecih pa 9.000 prebežnikov. To je 94 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem lani. V Grčijo je prispelo največ Sircev, Pakistancev in Iračanov. Največ jih je prispelo po kopenski poti iz Turčije.

Frontex je še sporočil, da je po zahodni sredozemski poti v Španijo v prvega pol leta prispelo 9.000 prebežnikov, kar je trikrat več v primerjavi s prvimi šestimi meseci lani. Prebežniki so v Španijo prispeli predvsem prek španskih eksklav na severu Afrike - Ceute in Melille - in tudi prek Sredozemskega morja.

Od torka rešili skoraj sedem tisoč ljudi

Sicer so od torka v okoli 40 akcijah italijanske obalne straže iz Sredozemskega morja rešili 6.800 ljudi. Samo v sredo so na varno prepeljali 4.100 ljudi, je danes sporočila italijanska obalna straža.

Italijanski notranji minister na obisku v Tripoliju

Zaradi številnih prebežnikov, ki jih na varno prepeljejo v Italijo, je Tripoli obiskal italijanski notranji minister Marco Minniti. Tam se bo srečal s 13 libijskimi župani, s katerimi bo spregovoril o razvoju države.

"97 odstotkov vseh prebežnikov, ki so letos prispeli v Italijo, je prišlo iz Libije. Stabilizacija Libije je edina možnost, da se ustavi migrantski tok," je dejal Minniti.

Češka še naprej zavrača sprejemanje

Medtem ko Italija poziva EU k solidarnosti glede prebežnikov, je češki notranji minister Milan Chovanec kritiziral pomanjkljivo sodelovanje Italije in Grčije glede premestitve beguncev. Po njegovem mnenju v Grčiji in Italiji ni prebežnikov, ki bi prestali pogoje za premestitev. "Kakršna koli ponudba, da bi jih prevzela Češka, je tako brezpredmetna," je dodal Chovanec.

Evropska komisija je proti Poljski, Češki in Madžarski uvedla postopke zaradi nesolidarnosti. Države imajo čas do petka, da pojasnijo svoja stališča. Češka bi sicer morala sprejeti skoraj 2.700 ljudi. Praga je očitke pisno zavrgla, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot je pojasnil Chovanec, je bila Češka pripravljena sprejeti 50 beguncev. Italija naj ne bi želela priskrbeti potrebnih dokumentacij o temeljitem varnostnem pregledu in se ni odzvala na druga povpraševanja.

Iz Grčije je zahteve izpolnilo 12 ljudi. Temeljit varnostni pregled prebežnikov Praga utemeljuje z državno varnostjo in ohranjanjem javnega reda.

Češka vlada trdi, da sistem kvot ne deluje. Češka naj bi bila pripravljena sodelovati pri programih "učinkovite rešitve begunske krize", kot so na primer programi, ki bi se krize lotili že v Libiji.

