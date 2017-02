V Franciji aretirali štiri ljudi, osumljene priprave terorističnega napada

Osumljeni so načrtovanja napadov z eksplozivnimi napravami

10. februar 2017 ob 14:46

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francoska protiteroristična policija je na jugu Francije aretirala štiri ljudi, ki naj bi se pripravljali na izvedbo terorističnega napada v kratkem. Med aretiranimi je tudi 16-letno dekle.

Neimenovani policijski vir je sporočil, da so aretirali četverico, ki je kupovala aceton. Poleg 16-letnice je policija v Montpellieru aretirala še tri moške, stare 20, 26 in 33 let. Vsi so osumljeni načrtovanja napada z več eksplozivnimi napravami.

Najstnica je s pomočjo družbenih medijev iskala način, kako bi prišla v Sirijo, kjer se je želela pridružiti džihadistom, je dodal neimenovani policijski vir. Po njegovih besedah je bil 20-letnik njen mentor.

Zadnji napad je bil prejšnji teden

V Franciji so po terorističnih napadih, v katerih je med januarjem 2015 in julijem 2016 umrlo 238 ljudi, poostrili nadzor in uvedli izredne razmere. Zadnji napad se je zgodil prejšnji teden, ko je napadalec z mačeto napadel skupino vojakov pred muzejem Louvre. Enega vojaka je ranil, drugi pa ga je potem ustrelil v trebuh in hudo ranil.

Notranji minister Bruno Le Roux je dejal, da so francoske oblasti od napada v Nici julija lani preprečile 13 poskusov napadov, v katerih je bilo vpletenih 30 posameznikov, med njimi tudi ženske in mladoletniki. Septembra so denimo aretirali tri džihadistke, novembra štiri Francoze in Maročana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Decembra je francoski parlament izglasoval podaljšanje izrednih razmer do 15. julija, kar pomeni, da bodo trajale tudi v času predsedniških in parlamentarnih volitev. Prve bodo aprila in maja (prvi in potencialno drugi krog), druge pa junija.

B. V.