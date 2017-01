V Franciji darovalci organov vsi, ki se ne izrečejo proti

V EU-ju hudo pomanjkanje organov

2. januar 2017 ob 17:00

Francija je spremenila svojo zakonodajo o darovanju organov, tako da je to zdaj postalo po smrti obvezno za vse državljane, razen če se izrecno uradno ne izrečejo proti.

Nova zakonodaja predpostavlja privoljenje za odvzem vseh organov, tudi če družina pokojnega temu nasprotuje, poroča Guardian.

Do 1. januarja, ko je zakon začel veljati, so bili zdravniki zakonsko obvezani za odvzem organov pokojnika dobiti privoljenje svojcev, ki pa so v tretjini primerov to zavrnili. Tisti, ki po smrti izrecno ne želijo darovati organov, se morajo zdaj vpisati na "nacionalni zavrnitveni register" - za zdaj se je nanj vpisalo 150.000 ljudi. Oblasti so obljubile, da bodo tistim, ki so proti, stvari olajšale in omogočile vpis na register tudi po spletu.

Obstaja pa še ena alternativa za tiste, ki so proti darovanju – svojcem morajo zapustiti podpisani dokument.

Seznami se vse bolj daljšajo

Novembra je Francoska biomedicinska agencija objavila film Déjà-vu 2, katerega cilj je spodbuditi tiste v starostni skupini 15—25 let, da privolijo v darovanje organov.

Evropska unija je že večkrat poudarila hudo pomanjkanje organov za presaditev, po vsem svetu pa je na čakalnih seznamih vedno več bolnikov. Po podatkih EU-ja je leta 2014 samo v državah EU-ja, Norveški in Turčiji na presaditev čakalo 86.000 ljudi, vsak dan pa med čakanjem umre 16 ljudi.

S pomanjkanjem organov za presaditev se spopadajo tudi v Velki Britaniji, kjer je stopnja privoljenja med najnižjimi v Evropi, pri čemer izstopata temnopolta in azijska skupnost. Največja ovira ostaja nasprotovanje svojcev, ki onemogočajo presajanje organov tudi tistim, ki so registrirani kot darovalci. Zato tudi v Veliki Britaniji zdaj razmišljajo o podobnih ukrepih kot v Franciji.

