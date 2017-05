V Franciji do 17. ure glasovalo dobrih 65 odstotkov volivcev

Macron ima več možnosti za zmago

7. maj 2017 ob 08:57,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 17:45

Pariz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

V Franciji poteka drugi krog predsedniških volitev, v katerem tekmujeta sredinski Emmanuel Macron in skrajna desničarka Marine Le Pen. Ankete napovedujejo zmago Macrona. Do 17. ure je volilo 65,3 odstotka volilnih upravičencev.

Oba kandidata sta že oddala svoj glas. Macron je volil okoli 11. ure v svojem domačem mestu Le Touquet na severu Francije, kjer ga je pred voliščem pozdravila množica njegovih podpornikov. V trdnjavi stranke Nacionalna fronta, mestu Henin-Beaumont prav tako na severu države, pa je nekaj minut pozneje glasovala tudi Marine Le Pen.

Francosko notranje ministrstvo je sporočilo, da se je do 17. ure volitev udeležilo 65,3 odstotka volivcev. V drugem krogu volitev pred petimi leti je udeležba ob 17. uri znašala 71,96 odstotka. Gre tudi za najnižjo volilno udeležbo do 17. ure od leta 1981.

Dopisnik Televizije Slovenija Matjaž Trošt, ki se sklicuje na belgijske medije, za katere volilni molk ne velja, poroča, da je sobotne volitve na francoskih čezmorskih območjih ter v ZDA in Kanadi z več kot 60-odstotno podporo dobil Emmanuel Macron.

V mestu Henin-Beaumont so že pred tem protestirale članice gibanja Femen, ki so s cerkve spustile transparent z napisom "Marine na oblast, Marianne v obup". Marianne je narodni simbol francoske republike, ki pooseblja svobodo in demokracijo. Protestiralo je najmanj pet članic skupine Femen, pri čemer so eno aretirali.

Evakuacija zaradi sumljivega predmeta

Zaradi sumljivega predmeta so evakuirali novinarsko središče na ploščadi pred pariškim muzejem Louvre, kjer bo izide volitev pričakal Macron. "Po odkritju sumljive torbe so 300 novinarjev prosili, naj iz varnostnih razlogov zapustijo območje. Premestili so jih drugam," je povedal predstavnik Macronovega gibanja Naprej.

Evakuiran naj bi bil zgolj novinarski center, medtem ko naj bi bil dostop do muzeja omogočen. Policija je prek družbenega omrežja Twitter sporočila, da je šlo za običajen in preventivni varnostni pregled, kasneje pa so sporočili, da so pregled končali in da znova vse poteka običajno.

Volitve brez predstavnika tradicionalnih strank

Kot je za Radio Slovenija poročal Matjaž Trošt, prinaša drugi krog za Francijo dokaj nenavadno sliko. Na lističih namreč ni predstavnika katere izmed tradicionalnih političnih strank v državi, socialistov ali republikancev. Vidni predstavniki teh dveh strank so v dneh pred drugim krogom z več ali manj navdušenja podprli Macrona, predvsem pa izrazili nasprotovanje Marine Le Pen in njenim stališčem.

Glede na javnomnenjske napovedi naj bi se volitev udeležilo okoli tri četrtine volivk in volivcev, pred petimi leti pa je v drugem krogu v obračunu med Francoisom Hollandom in Nicolasom Sarkozyjem glasovalo približno 80 odstotkov volivcev. Po srednem televizijskem soočenju so ankete zaznale dodatno krepitev podpore Macronu, ki tudi sicer že nekaj mesecev velja za favorita.

Po predsedniških volitvah Francijo čez dober mesec dni čakajo še parlamentarne volitve. Prav te bodo odločilne za dejanski vpliv novega predsednika. Doslej recimo Nacionalni fronti kljub rasti podpore v javnosti tudi zaradi dvokrožnega volilnega sistema še ni uspelo zasesti pomembnejših položajev v francoski politiki. Marine Le Pen ima z Nacionalno fronto le dva poslanca v 577-članski nacionalni skupščini in je tako rekoč nemogoče, da bi dosegla večino, eno leto staro Macronovo gibanje Naprej pa lastnih poslancev trenutno nima. Več možnosti za doseganje parlamentarne večine ima vseeno Macron, ki je v zadnjih tednih in mesecih skrbel tudi za to, da je puščal odprta vrata tako na levici kot na desnici, je še poročal Matjaž Trošt.

