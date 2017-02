Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Policija je zoper protestnike uporabila solzivec. Foto: Reuters Protestniki so zažgali več avtomobilov. Foto: Reuters Sorodne novice Po posilstvu brutalnost francoske policije pod drobnogledom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Franciji se nadaljujejo protesti proti policijskemu nasilju

V predmestjih se pritožujejo nad policijsko diskriminacijo

12. februar 2017 ob 13:37

Pariz - MMC RTV SLO/STA

V predmestju Pariza so se v soboto zvečer nadaljevali protesti zaradi policijskega posilstva temnopoltega mladeniča s palico. Policija je dogodek označila za nenamernega.

Okoli 2.000 protestnikov se je spopadlo s policisti, vanje metalo kamenje, zažigalo parkirane avtomobile in uničevalo izložbe tamkajšnjih trgovin. Policija je protestnike razgnala s solzivcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Več sto nasilnih in zelo mobilnih posameznikov je zagrešilo številna nasilna dejanja in škodo," je sporočila policijska prefektura v Parizu. Za zdaj o resnejših poškodbah ne poročajo, je pa morala policija iz zažganega vozila reševati otroka.

Protestniki so v Bobignyju severovzhodno od Pariza zahtevali "pravico za Thea", 22-letnega temnopoltega mladinskega delavca, ki so ga morali po aretaciji 2. februarja nujno operirati. Theo je imel tudi poškodbe na glavi. Kot je povedal, mu je eden izmed policistov, ki so se spravili nanj, v zadnjico potisnil policijsko palico, t. i. teleskopko. Ob tem so mu policisti v obraz brizgnili solzivec in ga udarjali po glavi, hkrati pa so ga še žalili, je dejal.

Nenamerno posilstvo?

Al Džazira poroča, da je policija v preiskavi sicer ugotovila, da ni dovolj dokazov, da je bil napad policista na aretiranega namerno posilstvo. Independent pa poroča, da je odvetnik enega izmed policistov dejal, da je teleskopska palica po nesreči zdrsnila v mladeničevo danko. Poleg tega je neimenovani policijski vir za francoske medije dejal, da so mladeničeve hlače zdrsnile same od sebe.

Tožilstvo je medtem enega od policistov obtožila posilstva, trije drugi policisti pa so obtoženi napada. Vsi štirje so suspendirani, tožilstvo pa primer še vedno preiskuje.

Policijska razlaga dogodkov je javnost še dodatno razburila. Protesti zdaj potekajo že več dni, kljub ovadbam zoper policiste in temu, da tudi Theo in njegova družina poziva k miru.

Pritožbe zaradi policijske diskriminacije

Ker bodo v Franciji letos predsedniške volitve, postaja primer mladega Thea in policijske obravnave priseljencev in njihovih otrok v predmestjih Pariza tudi vse bolj tema političnih razprav. Mladi v teh predmestjih se pritožujejo, da jih policisti namerno diskriminirajo, ko jih vseskozi ustavljajo in pregledujejo, kar naj bi počeli zgolj zaradi njihovega rodu, poroča AFP.

B. V.