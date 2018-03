V francoskih Alpah plaz zasul smučarje. Najmanj štirje mrtvi.

Najbolj smrtonosen plaz v letošnji zimi

2. marec 2018 ob 17:59

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V francoskih Alpah je snežni plaz zasul več smučarjev, med katerimi so najmanj štirje umrli, eden pa je bil poškodovan. Policija je sporočila, da enega smučarja še iščejo.

Kot so sporočili s prefekture Alpes-Maritimes, je plaz zasul smučarje, ki so smučali zunaj urejenih smučarskih prog v bližini nacionalnega parka Mercantour. Potrdili so, da je več ljudi umrlo. Gre sicer za območje v južnem delu Alp v bližini meje z Italijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Današnji plaz je najbolj smrtonosen v letošnji zimi. Predtem so v plazu v Pirenejih sredi februarja umrli trije smučarji. Od začetka smučarske sezone novembra je umrlo 16 ljudi, še enajst pa jih je bilo poškodovanih.

Tako kot številne druge dele Francije in Evrope sta v zadnjem tednu tudi francoske Alpe zajela obilno sneženje in hud mraz.

B. V.