V Frankfurtu 30 tisoč Kurdov na shodu proti Erdoganu

Kurdi predstavljajo 15 odstotkov turškega prebivalstva

18. marec 2017 ob 19:47

Frankfurt - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Kurdi so na shodu izražali zahteve za več demokracije v Turčiji, protestirali so proti predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu in aprilskemu referendumu o ustavnih spremembah.

Kurdi in njihovi podporniki so po ulicah Frankfurta zakorakali v dveh skupinah s sloganom "Ne diktaturi - da demokraciji in svobodi", številni so nosili transparente z napisom "Erdogan terorist". Po oceni policije se je na shodu, ki sovpada s kurdskim novim letom, zbralo približno 30.000 ljudi.

"Želimo, da nas Evropejci slišijo, da razumejo naše trpljenje in nam pomagajo. Najbolje bi bilo, če bi Evropa Turčiji naložila finančne kazni," je povedal protestnik Sinan Anin.

Protest je potekal mirno, je potrdila frankfurtska policija in na Twitterju zapisala, da je želela protestnikom omogočiti izvajanje njihovih temeljnih pravic. Nekateri protestniki so sicer razvili tudi zastave in transparente v Nemčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK) in podobe od leta 1999 zaprtega voditelja stranke Abdullaha Öcalana, za katerega so zahtevali izpustitev na prostost. Policija je večkrat pozvala sodelujoče, naj tovrstne transparente pospravijo, vendar jih ni zasegla, temveč je posnela fotografije, ki bi lahko bile uporabljene kot dokazno gradivo za morebitni pregon.

Kurdi predstavljajo približno 15 odstotkov prebivalstva Turčije. Pogosto so kritični do svojega položaja v Turčiji in obravnave turške države, ki jo označujejo kot sistemsko diskriminacijo. Med kurdskimi uporniki v državi in vladnimi silami se je lani po propadlih mirovnih pogovorih razplamtelo novo nasilje.

Nemčija turškim volivcem odobrila glasovanje

V Nemčiji živi največja turška diaspora na svetu, obenem pa tudi številna kurdska skupnost. Turčija že dolgo obtožuje Nemčijo, da nudi zatočišče kurdskim upornikom, kar v Berlinu zanikajo.

Po besedah tiskovnega predstavnika nemškega zunanjega ministrstva Martina Schäferja je Nemčija odobrila glasovanje za okoli 1,4 milijona turških volivcev v Nemčiji.

J. R.