V Heidelbergu moški zapeljal v pešcono in ranil tri ljudi

Nemške oblasti izvajajo poostren nadzor

25. februar 2017 ob 18:31

Heidelberg - MMC RTV SLO

V Heidelbergu v Nemčiji je moški z avtomobilom zapeljal v območje za pešce in ranil tri ljudi, potem pa pobegnil. Policija ga je na begu ranila.

Napadalec, ki je imel pri sebi nož, je zapeljal na območje za pešce pri pekarni, pri čemer je tri ljudi ranil, potem pa zapustil najeto vozilo in zbežal. Policija ga je po hitri akciji izsledila in ga ranila. Kot poroča BBC, za zdaj ni znano, kaj je bil motiv napadalca, ki so ga medtem prepeljali v bolnišnico.

Kot poročajo nemški mediji, ki navajajo besede tiskovne predstavnice policije Anne Baas, je eden izmed treh ranjencev hudo poškodovan. Drugi tiskovni predstavnik policije Norbert Schaetzle je dejal, da za zdaj ugotovitve kažejo, da ne gre za teroristični napad in da je moški deloval sam. Nekateri tamkajšnji mediji so poročali, da ima napadalec duševne motnje, česar pa policija ni potrdila.

Nemška policija v zadnjih mesecih izvaja poostren nadzor, potem ko je decembra napadalec s tovornjakom zapeljal na božični sejem v Berlinu, pri čemer je ubil 12 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih.

K. T.