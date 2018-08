V Hongkongu porast "McBeguncev" - ljudi, ki spijo v McDonald'sih

"Njihova skupna točka je ranjena duša, ne prazna denarnica"

7. avgust 2018 ob 09:11

Hongkong - MMC RTV SLO

V Hongkongu vse več ljudi prenočuje v McDonald'sovih restavracijah, ki so odprte 24 ur dnevno. A ne gre le za brezdomce in brezposelne, ampak tudi takšne, ki si ne morejo privoščiti dodatnega plačila za klimatsko napravo ali so v sporu z družino.

Raziskavo je opravila neprofitna organizacija Junior Chamber International (JCI), saj oblasti do zdaj niso imele statistike o tem, koliko ljudi noč preživlja v McDonald'sovih restavracijah, čeprav so vsi vedeli, da jih ni malo. Pri JCI-ju so junija in julija našteli 334 "McBeguncev" (angleško: McRefugees), kar je skoraj šestkrat več kot v zadnji raziskavi leta 2013. Takrat je v restavracijah s hitro hrano prespalo "le" 57 Hongkonžanov.

"Raziskava ni dala jasne slike, kdo se odloča za prenočevanje v 110 McDonald'sovih restavracijah, ki imajo vrata odprta 24 ur dnevno," je dejal vodja raziskave Tai Ping Šan. Dejal je, da je kar 70 odstotkov vprašanih zatrdilo, da bi lahko spali tudi drugje, na primer v socialnih stanovanjih ali zatočiščih za brezdomce, in da večina ima polovično ali celo redno zaposlitev. "Ti ljudje niso prisiljeni v spanje v McDonald'sih, za to so se sami odločili. Nekateri so raje tukaj, kot da bi šli domov," je dejal Tai Ping Šan.

Brezžična povezava, hrana, stranišče

Eden glavnih razlogov za tako odločitev je družbenoekonomske narave, na primer visoka najemnina ali račun za elektriko, piše CNN. Neki moški na primer raje prihaja spat v restavracijo, kot da bi plačal najemodajalcu dodatna dva dolarja na mesec za klimatsko napravo. "V McDonal'dsu so jim na voljo tudi brezplačna internetna povezava, poceni hrana in urejene sanitarije," dodal Tai. Eden izmed razlogov so tudi družinski spori - neki gradbeni delavec tako raje hodi zvečer spat v restavracijo, kot da bi se prepiral s starši. Neka ženska pa se je tako izognila večernemu srečanju z nasilnim možem.

Nekateri spijo v McDonald'sih tudi čisto po svoji volji. Neki vdovi je tako po smrti moža neprijetno spati sami doma, zato raje noči preživlja v družbi drugih, čeprav neznancev, v restavraciji. "Morda je skupna točka vseh teh ljudi, da imajo ranjeno dušo, da v njihovih življenjih nekaj manjka. Denar ni glavni razlog," je dodal Tai Ping Šan.

Hongkong ima eno najslabših stanovanjskih politik na svetu, cene najemnin pa so izredno visoke. Najem kvadratnega metra stanovanja je leta 1997 stal 770 dolarjev, danes pa se je cena povzpela že na več kot 1.700 dolarjev.

