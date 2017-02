V Hongkongu skrivnostna "ugrabitev" kitajskega tajkuna

Finančnik ima povezave z družino predsednika Ši Džinpinga

1. februar 2017 ob 21:38

Hongkong - MMC RTV SLO

Milijarderja s povezavami z družino kitajskega predsednika Ši Džinpinga naj bi kitajska policija prijela v njegovem apartmaju v hotelu Four Seasons v Hongkongu in ga odpeljala na celino.

Šjao Džjanhua, eden najbogatejših Kitajcev, je trenutno v policijskem pridržanju na celini, poročata Financial Times in New York Times. Šjao bi lahko pomagal pri preiskavi korupcije, del Šijeve obsežne kampanje, za katero kritiki pravijo, da gre pri njej bolj za utrjevanje moči kot pa boj proti korupciji. Če je kitajska policija res vpletena v Šjajevo ugrabitev v Hongkongu, bi to kršilo miniustavo nekdanje britanske kolonije, ki dovoljuje v Hongkongu le delovanje hongkonške policije.

Šjao je bil rojen na Kitajskem, je kanadski državljan in ima potni list Antigve in Barbude. V hotelu Four Seasons je bival v luksuznem apartmaju, a naj bi ga skupina kitajskih varnostnih agentov v civilu pospremila iz hotela čez mejo na celino. Posnetki varnostnih kamer ne kažejo, da bi se Šjao upiral, sam pa je na družbenem omrežju svojega podjetja zanikal, da bi bil ugrabljen, a sta bila do sreda oba zapisa izbrisana.

"Kar se tiče poročil o meni v zadnjih dneh, moram reči, da jaz, Šjao Džjanhua, okrevam po bolezni zunaj države," je zapisal v prvem, v drugem pa je zanikal, da bi storil kar koli v škodo kitajske vladajoče komunistične partije ali da bi sodeloval z "opozicijskimi silami ali organizacijami".

A hongkonška policija pravi, da je Šjao vstopil v Kitajsko 27. januarja prek enega izmed mejnih prehodov na kopnem, kar oporeka Šjajevi trditvi, da je bil v zdravstveni oskrbi v tujini. Neznana oseba je na naslovnici hongkonškega časopisa objavila celostranski oglas, v katerem je natisnila Šjajeva že izbrisana zapisa.

Sumljive okoliščine

Hongkonška policija je 28. januarja prejela prošnjo za pomoč, a so Šjajevi sorodniki skušali naslednji dan prijavo umakniti, je sporočila policija. "Policijska preiskava se nadaljuje, ključne policijske oddelke s celine pa smo zaprosili za pomoč pri preverjanju stanja žrtve na celini," so dejali.

Nenavaden primer se je pojavil leto dni po tem, ko so kitajske varnostne sile pridržale pet založnikov iz Hongkonga, specializiranih za senzacionalistične knjige o eliti iz kitajske komunistične partije. Dva založnika so na skrivaj odvedli čez mejo brez formalne izročitve, enega iz njegovega dopustniškega doma na Tajskem, drugega pa s hongkonških ulic, podobno kot Šjaja. Primer je vznemiril številne v mestu, ki ima od Kitajske ločen pravni sistem in kjer prebivalci uživajo večjo svobodo od tistih na celini, tako da bo Šjajevo izginotje nedvomno podžgalo strahove, da bi Hongkong lahko izgubil svojo avtonomnost, piše Guardian.

Šjao, ki naj bi bil star od 40 do 50 let in je bil v študentskih časih predsednik študentskega sveta na prestižni pekinški univerzi, nadzira Tomorrow Group, investicijsko podjetje z deleži v nepremičninskih, zavarovalniških, rudarskih in cementnih podjetjih, njegovo premoženje pa ocenjujejo na okoli 40 milijard juanov (5,4 milijarde evrov). Leta 2014 je za New York Times priznal, da je pomagal družini kitajskega predsednika Šija pri prodaji sredstev, a da niso s tem nič dodatnega zaslužili.

K. S.