V hudem požaru na Portugalskem umrlo 61 ljudi

Vzrok požara še ni znan

18. junij 2017 ob 07:33,

zadnji poseg: 18. junij 2017 ob 19:15

Coimbra - MMC RTV SLO/STA

V požaru, ki se je razplamtel na osrednjem Portugalskem, je po zadnjih podatkih umrlo 61 ljudi, ranjenih je okoli 50. Nekaj žrtev je umrlo, ko so skušali z avtomobili uiti z območja požara.

Zagorelo je na goratem območju Perdogao Grande, približno 50 kilometrov jugovzhodno od Coimbre, zaradi visokih temperatur in močnih vetrov pa se je požar zelo hitro širil. Vzrok požara še ni znan.

Na območje so oblasti napotile 700 gasilcev in več kot 200 gasilnih vozil. V požaru naj bi se hudo poškodovalo šest gasilcev, dva gasilca pogrešajo. Gasilcem je uspelo požar omejiti v dveh od štirih smeri širjenja, je v kraju, kjer je izbruhnil požar, povedal državni sekretar na notranjem ministrstvu Jorge Gomes.

S slovenskega ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da nimajo podatkov o tem, da bi bil na območju požara kakšen državljan Slovenije.



"Žal je to največja tragedija, ki smo jo videli v zadnjih letih v povezavi s požari," je po poročanju BBC-ja dejal portugalski premier Antonio Costa. Po poročanju Guardiana je dejal, da so začeli evakuacijo več vasi in da lahko število žrtev še naraste. Za požar bi bile lahko krive suhe nevihte s strelami, meni premier.

Znižanje števila mrtvih

Po besedah sekretarja Gomesa se je ogenj širil z izjemno veliko močjo in hitrostjo v vse smeri. Oblasti so govorile že o 62 smrtnih žrtvah, a so uradno številko kasneje popravili navzdol. Vseeno pa opozorilo, da bi se končno število lahko še zvišalo.

30 ljudi je umrlo v avtomobilih, ko so skušali ubežati ognjenim zubljem na cesti med krajema Figueiro dos Vinhos in Castanheira de Pera, 17 trupel so našli v bližini vozil, 11 ljudi pa je umrlo v vasici ob avtocesti. Več kot 50 ljudi je ranjenih. Od tega jih je pet v kritičnem stanju, in sicer štirje gasilci in en otrok.

"V regiji smo zaradi gozdov že imeli požare, vendar ne pomnimo tragedije takšnih razsežnosti. Ob številu žrtev sem brez besed," je povedal župan mesta Pedrogao Grande.

V državi so razglasili tridnevno žalovanje za žrtvami požara.

60 požarov v eni noči

Portugalsko je zajel vročinski val, na nekaterih območjih so temperature presegle 40 stopinj Celzija. Samo prejšnjo noč naj bi v državi izbruhnilo okoli 60 požarov po gozdovih, od tega pet večjih. Na terenu je okoli 1.600 gasilcev z okoli 500 vozili, pri gašenju pa sodeluje tudi 15 letal in helikopterjev. Letala in helikopterji zaradi dima sicer dolgo niso mogli sodelovati pri gašenju, delo pa gasilcem otežujejo tudi močni sunki vetra in suša.

Mednarodno akcijo gašenja in pomoči koordinira tudi EU. Med drugim bo prek mehanizma civilne zaščite EU Portugalski na pomoč poslal več gasilskih letal. Tri je ponudila Francija, je pojasnil evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides. Španija je že poslala dve letali, pomoč je ponudila tudi Nemčija.

Na kraj enega najhujših požarov v zadnjih desetletjih v državi se odpravlja tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa, ki se bo sešel z družinami žrtev. Po poročanju Guardiana je dejal, da Portugalska deli bolečino z družinami in da so gasilci storili vse, kar so lahko.

K. T., J. R., B. V.