V hudi prometni nesreči na Kitajskem najmanj 36 mrtvih

Na Kitajskem letno umre na desettisoče ljudi na cestah

11. avgust 2017 ob 07:12

Peking - MMC RTV SLO

V nesreči avtobusa v predoru na severozahodu Kitajske je umrlo najmanj 36 ljudi, ranjenih pa jih je še 13. Ni jasno, ali je avtobus edino vozilo, vpleteno v nesrečo.

Avtobus je vozil po avtocesti iz Čengduja v provinci Sečuan v Luojang, mesto v osrednji Kitajski, v predoru pa se je zaletel v zid. Več podrobnosti za zdaj še ni znanih, poroča Al Džazira.

Minister za javno varnost Guo Šengkun je že odredil hitro preiskavo nesreče. Nesreče na kitajskih avtocestah so pogoste zaradi velikih hitrosti, agresivne vožnje in prekratkih varnostnih razdalj.

Kitajska sicer ne objavlja letne statistike glede števila prometnih nesreč, a Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2013 ocenila, da je tistega leta v tej državi na cestah umrlo okoli 250.000 ljudi.

Oblasti napovedujejo ukrepe

Oblasti so napovedale ukrepe zoper divjo vožnjo, a hiter porast lastništva avtomobilov in relativno ohlapen nadzor nad sposobnostmi voznikov in voznic otežujeta zmanjšanje števila nesreč, še posebej na podeželskih cestah.

Prejšnji mesec je v trku avtobusa z 19 potniki in tovornjaka na severu države umrlo 11 ljudi. Marca je v podobni nesreči na jugozahodu umrlo deset ljudi, najmanj 18 pa jih je umrlo decembra, ko je minibus zdrsnil v jezero v mestu Vuhan v osrednjem delu Kitajske.

B. V.