V Indiji narašča število žrtev poplav. Mrtvih že 164.

17. avgust 2018 ob 11:56

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

Število smrtnih žrtev poplav v indijski južni zvezni državi Kerala je močno naraslo in doseglo 164, več kot 220.000 ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo, je sporočil prvi minister države Pinaraji Vidžajan.

Minister je hkrati prebivalstvo opozoril, da prihajajo novi nalivi. Medtem se je število umrlih v naraslih vodah od sredine tedna več kot podvojilo, reševalci in vojska pa si še naprej prizadevajo rešiti ljudi, ki so ujeti na poplavljenih območjih, tudi s helikopterji.

Na tisoče ljudi še čaka na rešitev, lokalni mediji poročajo tudi, da je voda vdrla v zatočišča, kjer so nameščeni tisti, ki so ostali brez domov.

Med turisti priljubljeno državo, znano po čudovitih plažah in nasadih čajevca, je, začenši z 8. avgustom, prizadelo najhujše monsunsko deževje v stoletju. Večina ljudi je umrla zaradi utopitve ali v zemeljskih plazovih. Po navedbah predstavnikov oblasti so pod vodo skoraj vsa od 14 okrožij v državi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Narasle vode so poškodovale tudi več sto kilometrov cest in povzročile zamude v železniškem in letalskem prometu. Letališče v Kochiju, najživahnejšem mestu v Kerali, bo ostalo zaprto do sobote.

Obdobje monsunov med junijem in septembrom Indiji običajno prinese močno deževje, ki je ključnega pomena za kmetijstvo, a včasih, kot tokrat, povzroča tudi veliko uničenje.

