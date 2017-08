Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Starši skrbijo za svoje otroke v bolnišnici Baba Raghav Gas, kjer naj bi v enem tednu umrlo 60 otrok. Foto: EPA Indijska vlada premierja Modija za javno zdravstvo namenja le odstotek BDP-ja, čeprav je premier obljubljal, da bo javno zdravstvo naredil dostopnejše. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V indijski bolnišnici umrlo 60 otrok, vzrok naj bi bil pomanjkanje zalog kisika

Otroške smrti sprožile politično debato

12. avgust 2017 ob 17:14,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 17:28

Gorakhpur - MMC RTV SLO, Reuters

V bolnišnici na severu Indije v zvezni državi Utar Pradeš je od ponedeljka umrlo 60 otrok, po poročanju tamkajšnjih medijev zaradi pomanjkanja zalog tekočega kisika.

Po navedbah predstavnikov bolnišnice Baba Raghav Gas (BRG) je 34 otrok umrlo na poporodnem oddelku za intenzivno nego, 12 zaradi vnetja možganov (encefalitisa), vzrok smrti preostalih pa še ni uradno znan.

Tamkajšnji mediji poročajo, da je nekatere smrti povzročilo pomanjkanje zalog tekočega kisika, saj naj bi zasebni dobavitelj zaradi neplačanih računov iz bolnišnice odstranil vso potrebno opremo. Zaradi pomanjkanja kisika je v bolnišnici zavladala panika, ko so sorodniki poskušali zaposlenim pomagati pri nameščanju dihalnih vrečk, poročanje tamkajšnjih medijev povzema BBC. Zdravstveni nadzornik bolnišnice R. S. Šukla je sicer zanikal pomanjkanje kisika kot vzrok smrti otrok.

Anil Kumar, uradnik v okraju Gorakhpur, je potrdil "plačilne težave" bolnišnice z dobavitelji, vendar je dejal, da bi se smrti lahko zgodile iz "naravnih vzrokov", saj je bila večina pacientov "v resnem zdravstvenem stanju", poroča BBC.

Bolnišnica je v sporočilu za javnost v četrtek navedla, da so zaznali padec pritiska v zalogi tekočega kisika, vendar bi naj zato priskrbeli več novih kisikovih jeklenk od drugih dobaviteljev. Prav v četrtek je sicer umrlo največ otrok, od skupno 23 jih je bilo 14 na intenzivni negi.

Portal Times of India poroča, da sta minister za zdravstveno izobraževanje Ašutoš Tandon in zdravstveni minister Sidharth Nath Singh zaradi "malomarnega vedenja" suspendirala direktorja bolnišnice v Gorakhpurju.

Zvezna vlada pokrajine Utar Pradeš, ki je sicer ena najrevnejših v Indiji, zadevo preiskuje. Indijski premier Narendra Modi je v tvitu sporočil, da nadzirajo položaj.

Smrti sprožile politično debato

Tragedija je sprožila burno politično debato v Indiji. Indijska opozicija želi za smrti okriviti premierjevo stranko Bharatija Džanata Parti, ki je na čelu zvezne države Utar Pradeš. "Trenutna vlada je odgovorna za smrti otrok v Gorakhpurju zaradi pomanjkanja kisika. Slediti morajo striktne sankcije," je tvitnil nekdanji premier Utar Pradeša Akhileš Jadav. Predstavniki vladajoče stranke opoziciji odvračajo, da želi politizirati otroške smrti.

Izbruhi encefalitisa so sicer v Indiji pogosti in vsako leto zahtevajo več sto življenj, največ v monsunskem obdobju. Oboleli se najpogosteje okužijo z uživanjem okužene hrane in vode ali s piki komarjev.

Indija za javno zdravstvo namenja le en odstotek svojega bruto domačega proizvoda, kar je med najnižjimi stopnjami na svetu. Predhodne indijske vlade so bile na udaru kritik, ker niso reformirale sistema javnega zdravstva, ki se spopada s pomanjkanjem zdravnikov in propadajočo infrastrukturo. Modijeva vlada je v preteklih letih sicer povečala izdatke za zdravstvo in obljubila, da bo javno zdravstvo naredilo dostopnejše.

J. R.