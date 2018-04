V Iraku zaradi sodelovanja z IS-jem na dosmrtno kazen obsodili več žensk iz tujine

Zaradi podpore IS-ju usmrtili okoli 300 ljudi

29. april 2018 ob 18:28

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Iraško sodišče je zaradi povezave s skrajno skupino Islamska država (IS) na dosmrtno zaporno kazen obsodilo 19 Rusinj, šest Azerbajdžank in štiri Tadžikistanke.

Obtoženke, ki so v sodno dvorano vstopile posamično, večina tudi v spremstvu svojih otrok, so sodnika nagovorile s pomočjo prevajalca. Večina jih je med sojenjem povedala, da so jih s prevaro pripeljali v Irak. Ena izmed obtoženk je med drugim pojasnila, da sploh ni vedela, da je v tej državi. Druga je dejala, da je možu slepo verjela, da so z otroki namenjeni v Turčijo.

Gre za najnovejši val obsodb tujih državljank zaradi povezave z džihadisti. Predstavnik sodišča v Bagdadu je povedal, da je sodišče odločilo, da so bile obsojene ženske krive "pridružitve in podpore IS-ju". Na odločitev sodišča se sicer lahko še pritožijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi v Iraku zaradi povezave z IS-jem aretirali okoli 20.000 ljudi, od tega vsaj 560 žensk in 600 otrok. Iraške oblasti so do podpornikov džihadistov neusmiljene. Zaradi teh obtožb so usmrtili že več kot 300 ljudi, med njimi tudi več deset tujih državljanov.

Okoli sto žensk in otrok se je vrnilo v Rusijo

Ruska tiskovna agencija Tass poroča, da se je od poletja 2017 v Rusijo iz Iraka in Sirije vrnilo 73 mladoletnikov in 24 žensk. Po podatkih ruskega zunanjega ministrstva je v Iraku zaprtih od 50 do 70 domnevno ruskih državljank, a naj bi nekaj teh namerno uničilo svoje osebne dokumente ali jih izgubilo v času spopadov.

IS je v ofenzivi na Irak leta 2014 zavzel skoraj tretjino ozemlja Iraka, med drugim drugo največje mesto Mosul. Oblasti so decembra lani razglasile zmago nad skrajneži, poroča France 24.

J. R.