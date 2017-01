V Iran priletelo prvo novo letalo Airbus

Pogodba za 100 letal "težka" 18 milijard evrov

12. januar 2017 ob 18:25

Toulouse - MMC RTV SLO/Reuters

Iran je v sredo v Toulousu prevzel letalo Airbus A321, prvo novo letalo, odkar so bile proti državi pred dobrim letom odpravljene sankcije.

Direktor družbe IranAir Farhad Parvareš je ob prevzemu dejal, da gre za "sončen dan, ki bo otoplil odnose med Iranom in Evropo".

V četrtek je nato letalo pristalo na letališču v Teheranu. "To je zgodovinski dan za Iran, ki pomeni konec sankcij," je v prenosu poročala državna televizija.

Iran pri Airbusu naročil 100 letal

189-sedežno letalo A321 je prvo od skupaj 100, kolikor jih je Iran naročil pri evropskem proizvajalcu Airbusu. Pogodba, podpisana lani decembra, je težka približno 18 milijard evorv. Še 80 letal bo Iranu prodal ameriški proizvajalec Boeing.

Letelo bo med Teheranom in Mašhadom

Parvareš je pojasnil, da bo novo letalo sprva letelo med glavnim mestom Irana Teheranom in drugim največjim mestom Mašhadom. Iran pričakuje, da bo letos dobil še skupaj osem letal A320 in tri nekoliko večja letala A330.

Povprečna starost letal 23 let

Iran ima eno najstarejših letalskih flot na svetu. Povprečna starost letal je 23 let. Zaradi sankcij, ki so bile proti državi uperjene zaradi njenega jedrskega programa, je Iran letala vzdrževal tudi s tihotapljenjem rezervnih delov.

A. V.