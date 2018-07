V italijanskem pristanišču zavrnili ladjo s prebežniki

Izredni nadzor v bližini meje s Slovenijo

10. julij 2018 ob 16:27,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 16:54

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanskemu vlačilcu, ki je v morju ob obali Libije rešil 66 prebežnikov, v noči na torek niso dovolili vpluti v italijansko pristanišče.

Notranje ministrstvo v Rimu naj bi bilo jezno na posadko, ki je rešila utapljajoče se, namesto da bi jih prepustila libijski obalni straži. Spor so rešili tako, da je prebežnike prevzela ladja italijanske obalne straže. "Libijska obalna straža bi morali rešiti ta tovor ilegalnih migrantov," je za radio Rai dejal podsekretar na notranjem ministrstvu Stefano Candiani. S temi besedami je Candiani namignil, da med prebežniki ni bilo beguncev, česar pa niso potrdili.

Rai in italijanska tiskovna agencija Ansa sta nato povzeli sporočilo notranjega ministrstva, da so spor rešili tako, da je vlačilec prebežnike predal ladji italijanske obalne straže. Ta naj bi prebežnike pripeljala v Italijo, čeprav to še ni potrjeno. Candiani je dejal le, da ne bodo nikomur ogrožali življenja.

Nova italijanska populistična vlada želi, da se prebežniki prestrežejo v libijskih vodah in vrne v Libijo. Vodja skrajno desne Lige in notranji minister Matteo Salvini je ladjam nevladnih organizacij prepovedal vplutje v italijanska pristanišča, enako prepoved želi uvesti tudi za tuje ladje, ki služijo v pomorskih misijah Evropske unije.

Izredni nadzor v bližini meje s Slovenijo

Italijanska policija je medtem v bližini mejnih prehodov s Slovenijo v tržaški in goriški pokrajini začela izvajati izredni nadzor v boju za zajezitev nezakonitih migracijskih tokov, ob upoštevanju dejstva, da bi se utegnilo število prebežnikov po balkanski poti čez poletje povečati, poroča Ansa.

Za nadzor so se dogovorili na nedavnem srečanju policije in deželnih oblasti v Furlaniji - Julijski krajini. Nadzor naj bi dvajset dni izvajali 24 ur dnevno. Tržaški časnik Il Piccolo na spletni strani poroča, da bodo pregledovali vozila oziroma osebe, za katere bo obstajal sum, da sodelujejo pri nezakonitem preseljevanju v Italijo. Tržaškim in goriškim policistom pomaga okoli 50 kolegov iz Firenc in Padove.

Letos 80 odstotkov prebežnikov manj kot lani

Italijansko notranje ministrstvo je objavilo, da se je v prvi polovici leta število prebežnikov, ki so prišli v državo, v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 80 odstotkov. Od januarja do konca junija je čez Sredozemsko morje v Italijo prispelo 16.935 prebežnikov, lani v enakem obdoblju 85.211, leta 2016 pa 77.733. Še večji upad je zaznati, če gre samo za prihode pribežnikov v Italijo iz Libije. Od začetka leta jih je prišlo 11.535, kar je 85,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Večina pribežnikov, ki je letos prispela v Italijo, je iz Tunizije, Eritreje, Sudana, Nigerije in Slonokoščene obale. V okviru programa prerazporeditve prebežnikov so iz Italije v druge države Evropske unije doslej premestili 12.725 beguncev, od tega največ (5.439) v Nemčijo in na Švedsko (1.408).

