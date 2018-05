V Italiji dosegli končni dogovor o koalicijski pogodbi. Berlusconi je proti.

Poteka že interno glasovanje

18. maj 2018 ob 11:09,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 17:12

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijansko populistično Gibanje petih zvezd in skrajno desna Liga sta dosegla končni dogovor o koalicijski pogodbi, so sporočili iz gibanja. Nekdanji premier Silvio Berlusconi se je medtem uprl sestavi vlade brez njega in njegove stranke Naprej, Italija.

"Danes smo končno določili vse podrobnosti pogodbe o vladi sprememb, resnično sem vesel," je na Facebooku zapisal vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio.

"Teh 70 dni je bilo res intenzivnih, zgodilo se je veliko stvari, a na koncu nam je uspelo uresničiti vse, kar smo napovedali med volilno kampanjo," je dodal.

Člani Gibanja petih zvezd lahko o koalicijski pogodbi glasujejo danes na internem spletnem glasovanju. Začelo se je ob 10. uri in bo trajalo do 20. ure.

Tudi Liga naj bi za mnenje o koalicijski pogodbi povprašala svoje člane, in sicer na neuradnih voliščih, ki jih bodo konec tedna postavili po vsej državi.

Berlusconi proti

Medtem je nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi in vodja stranke Naprej, Italija vodjo Lige Mattea Salvinija pozval, naj odstopi od dogovora, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"V zadnjem telefonskem pogovoru sem Salviniju svetoval, naj se odpove vladanju z Gibanjem pet zvezd," je dejal Berlusconi in dodal, da je zaradi vsebine koalicijske pogodbe zelo zaskrbljen. "V njej so številne točke, ki popolnoma nasprotujejo desno-sredinskemu programu. Razlika med strankama Naprej Italija in Liga je trenutno zelo velika," je po poročanju italijanskih medijev še dejal Berlusconi.

Naprej Italija in Liga sta pred volitvami sklenili zavezništvo, ki je na volitvah 4. marca prejelo največ, in sicer 36 odstotkov glasov. Liga se je nato odločila za koalicijska pogajanja z Gibanjem pet zvezd.

Berlusconi: Nikogar ni mogoče primerjati z Berlusconijem

Potem ko so mu prejšnji petek ukinili prepoved opravljanja javnih funkcij, je Berlusconi izrazil pripravljenost, da bi prevzel vodenje manjšinske desnosredinske vlade. "Nobenega drugega kandidata ni mogoče primerjati s Silviem Berlusconijem," je še dejal.

Salvini na drugi strani trdi, da koalicijska pogodba vključuje številne programske točke njegove Lige in zavezništva z Berlusconijem. "Vse bomo naredili za oblikovanje vlade. V ponedeljek bomo o položaju obvestili predsednika Sergia Mattarello," pravi Salvini, ki z vodjem Gibanja pet zvezd Luigiem Di Maiem išče primernega kandidata za premierski stolček.

K. S., B. V.