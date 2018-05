V Italiji kaže na nove predčasne volitve

Desnosredinski tabor dobil 37 odstotkov, Gibanje petih zvezd 32

7. maj 2018 ob 18:07,

zadnji poseg: 7. maj 2018 ob 21:31

Rim - MMC RTV SLO, STA

V Italiji dva meseca po volitvah še niso sestavili nove vlade. Ponedeljkovi pogovori pri predsedniku Sergiu Mattarelli niso obrodili sadov, zato je Mattarella predlagal nove predčasne volitve, ki bi jih izvedli decembra, do takrat pa bi vlado vodila "nevtralna" ekipa strokovnjakov.

Alternativa t. i. tehnični vladi so tudi predčasne volitve že julija, vendar mu je, kot je dejal Mattarella, bolj všeč prva možnost. Italija namreč še nikoli ni imela volitev sredi poletja. Možne so tudi volitve jeseni. Vendar pa so s tem povezani tudi problemi glede sprejemanja proračuna, ki ga mora parlament sprejeti do konca leta, je razložil predsednik.

Menil je še, da Italija nujno potrebuje vlado s polnimi pooblastili, ki bi zastopala državo zlasti na evropskem parketu pri odločanju o perečih vprašanjih migracij in prihodnjih financ. Predsednik je tudi menil, da sedanja vlada pod vodstvom Paola Gentilonija ne more več dolgo opravljati tekočih poslov.

Mattarella je odklonil tudi možnost, da bi desnosredinska koalicija oblikovala manjšinsko vlado. To ne bi bila prava rešitev, je menil. Zdaj pa bo počakal na morebitne pobude strank, kako naprej. Predstavnike glavnih strank je tudi pozval k odgovornosti do države.

Liga in Gibanje petih zvezd proti vladi strokovnjakov

Še pred pogovori pri Mattarelli sta se stranki Liga in Gibanje pet zvezd zavzela, da bi nove predčasne volitve razpisali za 8. julij. "8. julij je najboljši datum volitev. Di Maio se strinja," je po pogovoru s predsednikom Gibanja petih zvezd Luigijem Di Maiem dejal Matteo Salvini, vodja Lige. Tako Liga kot Gibanje petih zvezd zavračata vlado strokovnjakov s časovno omejenim mandatom, ki naj bi do decembra sprejela ustrezno reformo volilne zakonodaje, ter osnutek proračuna, ter vztrajata pri politični vladi.

Salvini predlagal Mattarellu, naj mu podeli mandat

Gibanje petih zvezd je na volitvah dobilo največ glasov podpore kot posamična stranka, in sicer dobrih 32 odstotkov, kot zavezništvo pa je slavil desnosredinski tabor s 37 odstotki, v katerem sta Salvinijeva Liga in Naprej, Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija. A ne gibanje in ne zavezništvo nista osvojila dovolj glasov podpore, da bi lahko samostojno sestavila vlado, ki bi imela večino v parlamentu. Vodja desne stranke Liga je sicer dopoldne Mattarellu predlagal, naj mu podeli mandat za sestavo vlade, a ga je predsednik zavrnil.

A. V.