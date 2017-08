V Italiji odmeva domnevna ugrabitev manekenke za prodajo na temnem spletu

Je zgodba resnična ali izmišljena?

8. avgust 2017 ob 15:47

Milano - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Italijansko in britansko kroniko te dni polni zgodba o domnevni ugrabitvi mlade angleške manekenke, ki so jo prek spleta hoteli prodati za spolno sužnjo, bojda na Bližnji vzhod.

Vse se je začelo 10. julija, ko je 20-letna manekenka Chloe Ayling prišla na fotografiranje v Milano, za katerega se je dogovorila prek svojega agenta. Ko je prišla na dogovorjeno mesto, sta jo dva moška napadla, jo omamila, strpala v kovček in jo odpeljala do osamljene koče v Borgialu, vasici nedaleč od francoske meje. Aylingova pravi, da je bila nato do 17. julija, ko so jo izpustili, priklenjena na leseno skrinjo v spalnici.

Ugrabitelja naj bi manekenki dejala, da jo nameravata prodati za spolno sužnjo prek temnega spleta, zloglasnega, prikritega, zakodiranega omrežja, prek katerega poteka vrsta nezakonitih in zloveščih poslov, od preprodaje mamil in orožja do belega blaga.

Ugrabitelja naj bi delala za skupino "Črna smrt", ki deluje na temnem spletu, Aylingovi pa sta povedala, da sta s prodajo mladih belih manekenk za spolne sužnje v arabski svet, kjer naj bi vladalo veliko povpraševanje po mladih lepoticah z Zahoda, zaslužila že na milijone evrov. Mediji so objavili tudi oglas, ki sta ga ugrabitelja objavila na temnem spletu: z manekenkinimi merami, težo in zagotovilom, da nima spolnih bolezni.

Ugrabitelja sta nato manekenkinemu agentu poslala sporočilo, da hočeta 300.000 dolarjev v zameno za ustavitev prodaje.

Primer morda kaže na nepredvidljiv razvoj spletnega kriminala - toda, kot poroča naš rimski dopisnik Janko Petrovec, je zgodba za zdaj še polna vrzeli.

Ugrabitelj v Angliji živeči Poljak

Milanska policija je sicer aretirala enega od domnevnih ugrabiteljev, 30-letnega v Angliji živečega Poljaka Lukasza Pawla Herbo, ki je ugrabitev priznal, a je bil hkrati tudi tisti, ki je manekenko po tednu dni odložil pred britanskim konzulatom v Milanu, kjer je počakal na policijo. Na zaslišanju naj bi izjavil, da je plačani morilec in član organizacije Črna smrt. Bolehal naj bi za levkemijo in potreboval denar za zdravljenje, zato je začel sodelovati s skupino Romunov, specializiranih za ugrabitve deklet.

V zgodbi, ki je prišla v javnost šele po manekenkini vrnitvi v London ta teden, je precej nejasnosti. Zaslišanja denimo kažejo, da naj bi ugrabitelj in manekenka med ujetništvom spala v isti postelji. Sumljiv je tudi razlog za izpustitev - "etični razlogi", kot temu pravi Herba. Poljak je namreč izvedel, da ima Aylingova dveletnega otroka, "etični kodeks" pa mu narekuje, da ne prodaja mater, zato se je zadovoljil s plačilom 50.000 dolarjev odkupnine.

Za nameček preiskovalci pravijo, da za organizacijo Črna smrt, ki naj bi imela po vsej Evropi 10.000 članov, še niso slišali, da pa so našli določene dokaze, da bi Herba v preteklosti že lahko organiziral spletne dražbe ugrabljenih deklet, v krvi Aylingove pa mamilo ketamin.

Na dan je prišlo tudi, da sta se Herba in Aylingova že srečala, aprila v Parizu, prav Herba pa naj bi se nato z njenim agentom dogovoril za snemanje v Milanu.

"Strašljiva izkušnja"

Italijanska policija je Herbo opisala kot "nevarno osebo z znaki mitomanije", kar je patološka nagnjenost k pretiravanju. "Ni jasno, ali so bila dekleta res ugrabljena ali si je možakar vse skupaj izmislil," je na tiskovni konferenci povedal namestnik tožilca Paolo Storari. "Moški se je tudi predstavil kot poklicni morilec." Načelnik milanske policije, Lorenzo Bucossi, pa je povedal, da dokazi potrjujejo, da je Herba preživel nekaj časa z Aylingovo, a da ima osumljenec "drugačno videnje" dogodkov.

Oglasila pa sta se tudi Aylingova in njen italijanski odvetnik. "Prikazala je pogum in moč, ki ju od 20-letnice ne bi pričakovali. Kar je prestala, je resnično grozljivo in upam, da bo njena pomoč pri preiskavi nazadnje pomagala tudi drugim žrtvam ugrabitev," je povedal njen odvetnik Francesco Pesce.

"Za mano je strašljiva izkušnja. Vsak trenutek, vsako minuto, vsako uro sem se bala za svoje življenje," je prebrala z lista svojo izjavo pred domačo hišo v Angliji.

Kako je potem mogoče, da so jo le dan pred izpustitvijo ujele kamere milanskega butika, kjer je z ugrabiteljem kupovala čevlje? Samo še eno v vrsti vprašanj, ki čaka na verodostojen odgovor. Časnik La Repubblica piše, da je Aylingova bruhnila v jok, ko jo je policija vprašala po nakupovalnem izletu. "Da je bila ugrabitev resnična ali da je bila omamljena s ketaminom, preiskovalci ne dvomijo. Je pa tudi res, da se mnoge podrobnosti ne ujemajo."

