V Italiji pod snežnim plazom našli šest preživelih

Pet metrov debela snežna odeja

20. januar 2017 ob 12:17

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Pod snežnim plazom, ki je pred dvema dnevoma zasul hotel v osrednji Italiji, so našli šest preživelih, ki jih reševalci skušajo izkopati iz snega.

"Živi so in pogovarjamo se z njimi," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev Luca Cari. Šest preživelih so odkrili pod snegom, a jih morajo zdaj še izkopati. Za pomoč pri reševanju so poklicali reševalne helikopterje.

Reševalna akcija poteka v izredno težkih razmerah, saj je snežna odeja na tem območju debela kar pet metrov. Reševalci se bojijo tudi novih snežnih plazov.

Snežni plaz v kraju Farindola sredi dežele Abruci se je sprožil po nizu močnih potresnih sunkov, ki so v sredo stresli ta del Italije.

V butičnem hotelu Rigopiano pod goro Gran Sasso je bilo nastanjenih okoli 30 ljudi. Do zdaj so našli trupla in drugi so še vedno pogrešani. Reševalci upajo, da se preživeli nahajajo v zračnih žepih znotraj zgradbe.

G. V.