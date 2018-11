V Italiji potrdili sporno zakonodajo o migracijah

27. november 2018 ob 21:16

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanska poslanska zbornica je potrdila sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon prosilcev za azil in lažji odvzem državljanstva migrantom.

Za zakonodajni sveženj, ki ga je spodnji dom italijanskega parlamenta potrdil z glasovanjem o zaupnici vladi, je glasovalo 336 poslancev, 249 jih je bilo proti. Senat ga je potrdil že 7. septembra. Pripravil ga je notranji minister Matteo Salvini iz skrajno desne Lige, ki je povedal: "Zakonodaja zagotavlja več reda in varnosti v italijanskih mestih." Dejal je še, da gre za mejnik tako pri reformi priseljenske zakonodaje kot tudi v boju proti mafiji.

Tako kot v senatu je tudi v poslanski zbornici vlada zakonodajo vezala na glasovanje o zaupnici, da bi pospešila postopek in se izognila glasovanjem o številnih amandmajih, ki jih je vložila opozicija. Nova zakonodaja med drugim zaostruje pogoje za pridobitev dovoljenja za humanitarno zaščito, in sicer določa šest strogih kriterijev. Medtem ko jo je lani dobilo 25 odstotkov prosilcev za azil v Italiji, bo odslej ta status med drugim omejen na žrtve naravnih nesreč, tiste, ki nujno potrebujejo zdravniško pomoč ali tiste, ki so v Italiji storili "herojsko dejanje".

Prosilci za azil v večji sprejemnih centrih

Tujci, ki so pridobili italijansko državljanstvo, ga bodo lahko izgubili, če bodo pristojne oblasti ugotovile, da predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti. Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do azila v Italiji. Tako bodo lahko odvzeli dovoljenja za bivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo dejanje, kot sta posilstvo ali trgovina z mamili. Osumljenim terorizma pa bodo lahko odvzeli italijansko državljanstvo.

Prosilce za azil bodo po novi zakonodaji namestili v večje sprejemne centre, v različnih delih države pa bodo le mladoletni migranti in begunci. Združenje italijanskih županov nameščanju migrantov v večje centre nasprotuje, saj pravijo, da bodo veliki centri z več sto brezposelnimi migranti negativno vplivali predvsem na manjše kraje.

Ostrejši boj proti mafiji

Nova zakonodaja predvideva tudi ostrejši boj proti mafiji. V ta namen bodo povečali število zaposlenih na uradu za upravljanje z nepremičninami, ki so jih zasegli mafijcem. V občinah z več kot 100.000 prebivalci bodo v poskusni fazi opremili po dva policista z električnimi paralizatorji.

