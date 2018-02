V Macerati na dan spomina na žrtve fojb množični protesti proti fašizmu

Rim in Torino v pričakovanju shodov skrajne desnice

10. februar 2018 ob 15:39,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 17:51

Rim,Bazovica - MMC RTV SLO, STA

V mestu Macerata v osrednji Italiji se je v odziv na dogodke v preteklih dneh zbralo več tisoč nasprotnikov fašizma, ki protestirajo proti sovraštvu do tujcev. Medtem po vsej Italiji poteka žalovanje za žrtvami fojb.

Macerata je bila pred tednom dni prizorišče rasističnega strelskega napada na prebežnike, v katerem je 28-letni Luca Traini ranil šest Afričanov. Policiji je dejal, da ga je za napad motiviral krut umor 18-letne Italijanke, za katerega je osumljen nigerijski prebežnik, ki so mu oblasti zavrnile prošnjo za azil.

V četrtek zvečer se je kljub prepovedi zborovanja v Macerati zbralo več deset privržencev skrajno desne skupine Nova sila, ki so poskusili vstopiti v center mesta, pri čemer so se zapletli v pretep s policijo. Med deset in 20 ljudi so aretirali.

Danes se je na pozive antifašističnega združenja, nevladnih organizacij in tudi nekaterih levo usmerjenih strank v Macerati zbralo več tisoč nasprotnikov fašizma. Župan Macerate Romano Carancini je pozval k odpovedi shoda, saj da se morajo Maceratčani najprej pomiriti po tragičnih dogodkih minulih dni, a je prefektura v petek shodu dala zeleno luč.

Številni udeleženci shoda nosijo zastave svojih združenj, nekateri pa tudi italijanske zastave. Posamezni udeleženci nosijo tudi transparente z napisi "Vsi smo tujci". "V Italiji trenutno vlada napeto ozračje, v zadnjih letih smo desnici pustili, da se razvije. Vedno sem protestirala proti fašizmu, a mislim, da je to danes potrebno bolj kot kadar koli," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala ena od udeleženk shoda, upokojenka Mafalda Quartu iz Firenc.

Oblasti se bojijo, da bo izbruhnilo nasilje, zato so danes zaprte šole, odpovedane so večerne maše, popoldne se je zaprla večina trgovin. Ustavljen je tudi javni promet.

V Torinu in Rimu je shode za danes napovedala tudi skrajno desna skupina Nova sila in neofašistična stranka CasaPound, katere voditelj Simone Di Stefano je obsodil oblasti, ki dovolijo shode "skrajnih levičarjev". Dovoljenje za shode na dan spominjanja fojb je prilivanje olja na ogenj v že tako razgretem ozračju po streljanju v Macerati, Di Stefana povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Dan spomina na žrtve fojb

Medtem se z žalnimi slovesnostmi po vsej državi spominjajo žrtev fojb. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob tem opozoril, da "ne smemo pozabiti ali zmanjšati pomena pobojev, nasilja in trpljenja optantov iz Istre, Reke in Dalmacije". Gre za del nacionalne zgodovine in neizbrisljivo poglavje, ki opominja na tveganje, ki ga prinašajo skrajni nacionalizem, sovraštvo do drugih narodov in ideološko nasilje, je pojasnil po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Žalne slovesnosti potekajo po vsej Italiji. Med drugim je slovesnost potekala tudi ob fojbi v Bazovici blizu Trsta, te se je udeležila tudi predsednica Furlanije - Julijske krajine Debora Serracchiani. V svojem govoru je Serracchianijeva posvarila pred poskusi pisanja zgodovine na novo in instrumentalizacije preteklosti. "Fojbe in obupan eksodus, ki je izpraznil Istro, Reko in Dalmacijo, so bile tragedija, ki mora še vstopiti v kolektivno zavest naroda," je dejala in dodala, da bi se oblasti morale bolj zavzeti za skrb za ohranjanje zgodovine.

Po poročanju Radia Slovenija so na slovesnost v Bazovici pripeljali tudi kakih 500 šolarjev iz različnih delov Italije.

Dneva spomina na žrtve fojb in izselitev Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije se v Italiji od leta 2004 spominjajo 10. februarja.

J. R.