V Italiji slavje desnih in populistov, a obetajo se dolga pogajanja

Do zdaj vladajoči demokrati napovedali odhod v koalicijo

5. marec 2018 ob 06:22,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 07:51

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA, Reuters

Italija se obrača proti desni in populistom. Tako kažejo delni izidi po prešteti večini glasov na nedeljskih volitvah. Po pričakovanjih je relativno zmago osvojila desna sredina, v kateri pa ne prednjači Berlusconijeva Naprej, Italija, ampak Liga Mattea Salvinija.

Doslej vladajoča Demokratska stranka je doživela hud poraz, dobre obete pa je še preseglo Gibanje petih zvezd, ki je postalo najmočnejša posamična stranka v državi.

37 odstotkov za desno sredino - v njej najmočnejša je do tujcev sovražna Liga Mattea Salvinija, ki je dobila več kot 18 odstotkov glasov. Koalicija bo po napovedih v parlamentu dobila od 248 do 268 sedežev, za večino bi jih potrebovala 316. Salvini, ki je v predvolilni kampanji govoril o deportaciji na tisoče prebežnikov iz države in pogosto govoril o "nevarnosti islama", je s tem morda postal celo prvi kandidat za novega premierja.

Na drugo mesto se je uvrstilo Gibanje petih zvezd - z 31 odstotki je za petino izboljšalo izid z zadnjih volitev in postalo prva stranka v državi. Tretja najmočnejša stranka je Naprej, Italija nekdanjega premierja 81-letnega Silvia Berlusconija, ki zaradi obsodbe o davčni utaji sam do naslednjih volitev ne more kandidirati. Demokratska stranka je po številu sedežev šele na četrtem mestu.

Obdobje politične nestabilnosti

Glede na to, da nobena stranka ali koalicija ni dobila večine glasov, se napoveduje obdobje politične nestabilnosti in oblikovanje t. i. visečega parlamenta. Po poročanju Reutersa sta najbolj mogoča dva scenarija - oblikovanje evroskeptične koalicije, ki bo nasprotovala povezovanju in integraciji v Evropski uniji, ali nove volitve, s katerimi bi prekinili mrtvi tek. "Teoretično bi se lahko uresničila največja nočna mora Evropske unije - koalicija med populističnimi evroskeptiki Gibanjem petih zvezd in Ligo," je tvitnila BBC-jeva urednica za Evropo Katya Adler.

Gibanje petih zvezd: "Vsi se bodo morali pogajati z nami"

"Če bodo podatki potrjeni, kažejo na zmagoslavje Gibanja petih zvezd in potrjujejo pravilnost naše poti. Predvsem pa pomenijo, da se bodo vsi drugi morajo pogajati z nami," je izide komentiral poslanec Gibanja Alessandro Di Battista. Populistična stranka komika Beppeja Grilla je sicer pred volitvami poudarjala, da se ne bo povezovala s starimi političnimi silami.

Z izidi je zelo zadovoljen tudi Matteo Salvini, vodja do tujcev sovražne Lige. "Moja prva beseda je hvala," je tvitnil 44-letni Milančan.

Doslej vladajoča Demokratska stranka je iz volitev izšla s komaj 20-odstotno podporo. Na ravni dežel je zmagala samo v Toskani in na Trentinskem - Južni Tirolski. Gibanje petih zvezd je osvojilo jug države, otoke in deželo Marke, desna sredina pa vse druge dežele severne in srednje Italije.

"Izidi vzporednih volitev so se v zgodovini izkazali za elastične, a če bo to končni izid, potem je jasno, da je to za nas negativno in da bomo šli v opozicijo," je dejal vodja poslanske skupine Demokratske stranke (PD) v poslanski zbornici Ettore Rosato.

Vzpon desnice, poraz Renzija in Berlusconija

Kaj nam sporočajo ti podatki, še pred koncem štetja glasov? Kot poroča Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima, kažejo na zasuk Italije proti desni in populizmu. Na osebni ravni gre za hud poraz vodje Demokratov Mattea Renzija, in tudi za poraz Silvia Berlusconija, ki ostaja brez glavne besede v svoji koaliciji. Gre za rast prepričljivosti Gibanja petih zvezd, ki je predvolilno kampanjo osredotočilo na pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem ter generaciji prekarcev, hkrati pa skoraj prezrlo vprašanja človekovih pravic. Predvsem pa gre za velik uspeh evroskepticizma in protimigrantske politike Mattea Salvinija, ki je rezultat nekoč avtonomistične, zdaj pa nacionalistično federalistične Lige v petih letih več kot početveril.

Prvi odzivi na vzpon evroskeptičnih in desnih strank v Italiji prihajajo tudi iz tujine. "To bo težka noč za Evropo," je tvitnila Marine Le Pen, vodja francoske nacionalistične Nacionalne fronte, francoske zaveznice Lige. Svojemu sporočilu je dodala še smeška. "Daleč od tega, da je Italija s temi volitvami rešila svoje dolgotrajne težave. Prav nasprotno, nakopala si je nove. Pripravite se na dolga in zapletena pogajanja, ki bodo trajala nekaj mesecev," je dejal ekonomist Lorenzo Codugno.

Volilna udeležba je bila 72-odstotna.

Janko Petrovec, A. P. J.