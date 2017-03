V javnost prišel del Trumpove davčne napovedi iz leta 2005

Bela hiša napadla MSNBC

15. marec 2017 ob 07:50

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška televizija MSNBC je objavila del davčne napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz leta 2005, ki kaže, da je tistega leta Trump zaslužil 150 milijonov dolarjev, plačal pa 38 milijonov dolarjev davka.

Za leto 2005 je Trump prijavil tudi 100 milijonov dolarjev izgub iz prejšnjih let. Njegova davčna stopnja je bila le okoli 24-odstotna, kar je več, kot plačuje povprečni ameriški državljan, a manj kot 27,4 odstotka, kolikor povprečno plačujejo bogatejši davkoplačevalci, poroča BBC. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, je iz objavljenega jasno, da je Trump glede na dohodek plačal malo davkov.

Objavljeni strani davčne napovedi sicer ne razkrivata podrobnosti o virih dohodkov ali odhodkih v dobrodelne namene. Večina plačanega davka (31 milijonov dolarjev) je sicer t. i. alternativni minimalni davek, uveden leta 1969, katerega namen je preprečiti, da se najbogatejši ljudje izognejo plačilu davka z uporabo lukenj v zakonih in olajšav. Trump je sicer pozival k odpravi tega davka.

Bela hiša se je jezno odzvala na objavo. Kot so sporočili, je objava davčne napovedi nezakonita. V izjavi so še dodali, da si televizija MSNBC "obupno prizadeva za višjo gledanost", to pa da želi doseči "tudi s kršenjem zakona, da bi poročala o dveh straneh davčne napovedi izpred več kot desetletja".

MSNBC: Nismo kršili zakona

BBC poroča, da je objava davčnih napovedi kaznivo dejanje, a na televiziji MSNBC zatrjujejo, da zakona z objavo informacije niso kršili, sicer gre za vprašanje svobode govora in informacijo javnega značaja. Davčne dokumente je MSNBC-ju dostavil nekdanji raziskovalni novinar New York Tomesa, Pulitzerjev nagrajenec David Cay Johnston, ki se osredotoča na davčne in finančne teme. Johnston, sicer tudi avtor knjige o Trumpu z naslovom "The Making of Donald Trump", je dejal, da ne ve, kdo mu dostavil dokumente, saj da jih je prejel v poštnem nabiralniku.

V Beli hiši so v odzivu še zapisali, da je bil Trump pred izvolitvijo za predsednika eden najuspešnejših poslovnežev na svetu, ki je bil odgovoren svojim podjetjem, družini in zaposlenim, da plača le toliko davka, kot je po zakonu obvezen plačati.

Kot poroča Guardian, se sicer pojavljajo ugibanja, ali ni morda ravno Trump poskrbel za objavo dela njegove davčne napovedi, ki je njemu v korist. Objavo dokumentov je na Twitterju pozdravil tudi njegov sin, Donald Trump mlajši.

Trump: To nikogar ne zanima

Trump med predsedniško kampanjo v nasprotju s predhodniki desetletja pred njim svojih davčnih napovedi ni želel objaviti. Trdil je, da ne more, ker je pod revizijo. Davčni strokovnjaki pa so si enotni, da revizija ni ovira za objavo napovedi. Medtem ko zakon davkariji prepoveduje objavo davčnih informacij, pa bi jih lahko objavil sam Trump. Leta 1973 je Richard Nixon tako objavil svoje napovedi kljub reviziji. Med kampanjo je Trumpa tako zavračal objavo davčnih napovedi in je zgolj ponavljal, da je zelo bogat.

Po izvolitvi pa davčnih napovedi ne želi objaviti, češ da to več nikogar ne zanima, razen medijev, saj je že zmagal na volitvah. Demokrati še vedno vztrajajo, naj Trump objavi davčne napovedi, in predsedniki pristojnih kongresnih odborov lahko zahtevajo, da jim davkarija izroči dokumente za pregled za zaprtimi vrati, a so kongresni odbori v rokah republikancev.

Ameriški časnik New York Times je med kampanjo sicer poročal, da je Trump leta 1995 prijavil za skoraj milijardo dolarjev izgube, kar mu je teoretično omogočilo, da se izogne plačilu davka za 18 let. Glede na napoved iz leta 2005 se to ni zgodilo. New York Times je takrat ugotovil, da je Trump izgubil denar vlagateljev v njegove igralnice in hotele in si na njihov račun potem znižal davčno osnovo.

B. V.